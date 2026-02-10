Trabzon'da Füniküler Hattı Tanıtım Toplantısı - Son Dakika
Trabzon'da Füniküler Hattı Tanıtım Toplantısı

10.02.2026 11:22  Güncelleme: 12:17
Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek Füniküler Hat Projesi, Meydan ile Çukurçayır arasında 1520 metre uzunluğunda olacak. Proje, ulaşımı kolaylaştırmayı ve trafik sorununu azaltmayı hedefliyor.

Esra Nur Pervan

(TRABZON) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek Trabzon Füniküler Hat Projesi'nin teknik detayları ve uygulama planı açıklandı. AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, "Trabzon gibi coğrafyası zor olan koşullarda dünyanın belirli yerlerinde füniküler sistemler kullanılmakta. Enerji maliyeti de çok düşük olan bir sistem. Çok önemli bir proje. Tam 1520 metre uzunluğunda olacak" dedi.

Trabzon'da ulaşımı rahatlatması hedeflenen Meydan- Çukurçayır Füniküler Sistem Hattı Projesi tanıtım toplantısıyla kamuoyuna açıklandı. Toplantıya Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Valisi Tahir Şahin ile Trabzon Milletvekilleri Adil Karaismailoğlu ve Yılmaz Büyükaydın katıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, vatandaşların meydan bölgesinden Çukurçayır'a 3 dakikada ulaşacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Şehir içi stresimizi yoğunlaştıran trafik konusunda UKOME'de önemli kararlar aldık. Burada ulaşım sistemine yeni bir model çalıştık. İki yıl gibi bir yapım modelinden sonra yaklaşık 3 dakika 42 saniye gibi bir zamanda meydandan vatandaşlarımız Çukurçayır'a çok hızlı bir şekilde ulaşabilecek. Bunun çalışmasını bugün itibariyle başlatıyoruz. Bu vesileyle hem şehir için trafiğin noktasında çok çok önemli bir adımı atmış olacağız hem de vatandaşımızın trafik nedeniyle özellikle streslerini azaltacak bir modeli de ortaya koyuyoruz."

AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu da son yıllarda özellikle büyükşehirlerdeki birinci sorunun trafik olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Buna uygun çözümler bulmak ve yatırımlar yapmak lazım. O yüzden master planlar yapıyoruz. İhtiyaçlara uygun çözümler üretiyoruz. Özel araçlı yolculukların cazibesini ortadan kaldırmak için teknik aramak gerekir. Bunun için de en önemli şey toplu taşımayı geliştirmektir, raylı sistemleri geliştirmektir ve ihtiyaç olan ulaşım projelerini bir an önce hayata geçirmektir. Trabzon gibi coğrafyası zor olan koşullarda dünyanın belirli yerlerinde füniküler sistemler kullanılmakta. Enerji maliyeti de çok düşük olan bir sistem. Özellikle Trabzon gibi böyle kod farkı özellikle Çukurçayır gibi yüksek kesimlere bu tür sistemler dünyanın belirli yerlerinde kullanılıyor. Çok önemli bir proje. Tam 1520 metre uzunluğunda olacak. Tamamen yer altında yürüyen merdivenlerle ve asansörlerle erişilebilirliği sağlanacak."

Kaynak: ANKA

