Trabzon'da İran Protestosu

(TRABZON) - HABER: Esra Nur PERVAN - Gençağa KARAFAZLI

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları Trabzon'da protesto edildi. Trabzon Emek ve Demokrasi Güçleri'nin çağrısıyla bir araya gelen grup, Maraş Caddesi'nde toplanarak Trabzon Meydanı'na kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

Trabzon'un Maraş Caddesi'nde toplanan Trabzon Emek ve Demokrasi Güçleri, "Kahrolsun Emperyalizm ve Siyonizm, Yaşasın Tam Bağımsız ve Demokratik Türkiye" yazılı pankart açarak yürüyüşe geçti. Maraş Caddesi'nden Trabzon Meydanı'na kadar devam eden yürüyüşte protestocular, "Karanlığa geçit vermeyeceğiz", "Katil İsrail, işbirlikçi ABD" ve "Katil ABD Orta doğu'dan defol" sloganları attı.

Yürüyüşün ardından Trabzon Emek ve Demokrasi Platformu adına Eğitim Sen Trabzon Şube Başkanı Muhammet İkinci bir açıklama yaptı. İkinci, insanlık onurunu ve barışı savunan gelişmelerin de bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"İnsanlık onurunu kurtaran, yüzümüzü ağartan, umutlarımızı besleyen gelişmeler yok değil. İsrail'de komünistler, Amerika'da komünistler, İran'da komünistler; halkların kendi yaşamlarına ne Washington'dan ne de Tel Aviv'den karar verilemeyeceğini söylüyor. Diyorlar ki halklar ancak kendi iradelerinin ortaya koyduğu şekilde yaşayabilirler. Nitekim İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de Amerikan emperyalizmine karşı dünyanın gözleri önünde direnen İran halkını selamlıyor ve bu direnişin yanında duruyor. Dünyanın neresinde olursa olsun, yarınlar için insanlığın bayrağını kim yükseltiyorsa, savaşa hayır diyorsa, barıştan yana bir tutum alıyorsa biz de onun yanındayız."

"Amaç enerji kaynaklarını kontrol altına almak"

ABD ve İsrail'in başlattığı savaşın günlerdir sürdüğünü ifade eden İkinci, savaşın ne kadar süreceğine dair belirsizliğin devam ettiğini söyledi. İkinci, "Ancak açık olan şudur; İran'ı yağmalamak, başta petrol olmak üzere doğal kaynaklarını ele geçirmek ve küresel güç mücadelesinde Çin'i dizginlemek için enerji hatlarını kontrol altına almak istiyorlar. Bunu gerçekleştirmek için rejimi yıkıp yerine kukla bir yönetim getirmeyi amaçlıyorlar" dedi.

Gazze'de gerçekleştirilen soykırımın, Lübnan ve Yemen'e yönelik bombardımanların ve Suriye'de sağlanan rejim değişikliğinin Büyük Ortadoğu Projesi'nin bir parçası olduğunu savunan İkinci, bu gelişmelerin emperyalizmin çıkarları ve siyonizmin yararı doğrultusunda hayata geçirildiğini ifade etti.

Ölüm değil yaşam, savaşdeğil barış istiyoruz"

Konuşmasının sonunda meydanlarda defalarca bir araya geldiklerini hatırlatan İkinci, "Sevgili dostlar, bu meydanlarda çok toplandık. Çok sesimizi yükselttik. Haklarımızı aradık. Her defasında insanlık onuru için haykırdık. Ölümün değil yaşamın kutsal olduğunu, savaşın değil barışın esas olduğunu ifade ettik. Bu güzelim dünyayı, bu cennet dünyayı cehenneme çevirmek isteyenler var. Kendilerini dünyanın efendisi saymak isteyenler var. Ama onlar insanlık onuruna çarpacaklar. Onlar, halkların insanca yaşama idealinin ürettiği dirence yenilecekler" ifadelerini kullandı.