 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Trabzon'da Kanuni Bulvarı'nda üst geçit yapımı başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzon'da Kanuni Bulvarı'nda üst geçit yapımı başladı

Trabzon'da Kanuni Bulvarı Yolu'nun Boztepe Tüneli çıkışında yayalar için tehlike oluşturan noktaya üst geçit yapımına başlandı. Bölgedeki vatandaşlar ve 1001 Evleri sakinleri üst geçidin yapılmasını istemişti.

Trabzon\'da Kanuni Bulvarı\'nda üst geçit yapımı başladı
25.12.2023 - 11:27,
Abone Ol

Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yollarından olarak gösterilen Kanuni Bulvarı Yolu'nun Boztepe Tüneli giriş-çıkış yolu araç trafiğine geçtiğimiz günlerde trafiğe açılırken, yayalar için tehlike oluşturan tünel çıkışındaki noktaya üst geçit yapılmaya başlandı.

Trabzon'da yapımı devam eden ve Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yollarından olarak gösterilen Kanuni Bulvarı Yolu'nun tamamlanan bölümleri kısım kısım trafiğe açılırken, proje kapsamında yer alan Yenicuma, Esentepe, Boztepe ve Çukurçayır mahallelerini birleştiren Çukurçayır 1 Tüneli geçtiğimiz günlerde trafiğe açılmıştı. Tünelin araç trafiğine açılmasının ardından Çukurçayır mahallesinde vatandaşlar yolun karşısına geçişlerde hızlı seyreden araçlara rağmen üst geçidin olmaması nedeniyle tehlike yaşarken, yayalar için tehlike oluşturan noktaya üst geçit yapımına başlandı.

Özellikle Boztepe Tüneli giriş-çıkış yolunda bulunan 1001 Evleri sakinleri, yolun tehlike saçtığını belirterek acilen üst geçit yapılmasını isterken bölgede üst geçidin yapımına başlanması memnuniyetle karşılandı. - TRABZON

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Çukurçayır, Türkiye, Trabzon, Ulaşım, Güvenlik, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Trabzon'da Kanuni Bulvarı'nda üst geçit yapımı başladı - Son Dakika


12:14
MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal etkisiz hale getirildi
11:57
Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi
11:51
Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi
11:37
Brezilya'da hapishanede kaçışları önlemek için kazlar devriye geziyor Brezilya'da hapishanede kaçışları önlemek için kazlar devriye geziyor
11:34
Hollanda'dan Türkiye'de terör estirdi! O anlar kamerada Hollanda'dan Türkiye'de terör estirdi! O anlar kamerada
11:31
Yeni asgari ücret bu hafta belli oluyor! İşte masadaki zam senaryoları Yeni asgari ücret bu hafta belli oluyor! İşte masadaki zam senaryoları
11:27
CHP lideri Özel'den şehit cenazesindeki provokasyonla ilgili açıklama: AK Parti'ye yakın isimler telefonla arayıp uyarmıştı CHP lideri Özel'den şehit cenazesindeki provokasyonla ilgili açıklama: AK Parti'ye yakın isimler telefonla arayıp uyarmıştı
11:22
Akıllara durgunluk verecek iş! Dev derbi meğerse tek devre oynanmış Akıllara durgunluk verecek iş! Dev derbi meğerse tek devre oynanmış

Son Dakika
12:14 MİT, terör örgütü PKK'nın sorumlularından Erdinç Bolcal'ı Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirdi
11:57 Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi
11:51 Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi
11:37 Brezilya'da hapishanede kaçışları önlemek için kazlar devriye geziyor
11:34 Hollanda'dan Türkiye'de terör estirdi! O anlar kamerada
11:31 Yeni asgari ücret bu hafta belli oluyor! İşte masadaki zam senaryoları
11:27 CHP lideri Özel'den şehit cenazesindeki provokasyonla ilgili açıklama: AK Parti'ye yakın isimler telefonla arayıp uyarmıştı
11:22 Akıllara durgunluk verecek iş! Dev derbi meğerse tek devre oynanmış
10:56 Üniversitede ''ibadethane'' gerginliği! Erdoğan'ın başdanışmanı sert çıktı, görüntüye dair inceleme başlatıldı
10:57 Altının gramı 1.932 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 12:36:24. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzon'da Kanuni Bulvarı'nda üst geçit yapımı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement