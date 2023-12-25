Trabzon\'da Kanuni Bulvarı\'nda üst geçit yapımı başladı

Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yollarından olarak gösterilen Kanuni Bulvarı Yolu'nun Boztepe Tüneli giriş-çıkış yolu araç trafiğine geçtiğimiz günlerde trafiğe açılırken, yayalar için tehlike oluşturan tünel çıkışındaki noktaya üst geçit yapılmaya başlandı.

Trabzon'da yapımı devam eden ve Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yollarından olarak gösterilen Kanuni Bulvarı Yolu'nun tamamlanan bölümleri kısım kısım trafiğe açılırken, proje kapsamında yer alan Yenicuma, Esentepe, Boztepe ve Çukurçayır mahallelerini birleştiren Çukurçayır 1 Tüneli geçtiğimiz günlerde trafiğe açılmıştı. Tünelin araç trafiğine açılmasının ardından Çukurçayır mahallesinde vatandaşlar yolun karşısına geçişlerde hızlı seyreden araçlara rağmen üst geçidin olmaması nedeniyle tehlike yaşarken, yayalar için tehlike oluşturan noktaya üst geçit yapımına başlandı.

Özellikle Boztepe Tüneli giriş-çıkış yolunda bulunan 1001 Evleri sakinleri, yolun tehlike saçtığını belirterek acilen üst geçit yapılmasını isterken bölgede üst geçidin yapımına başlanması memnuniyetle karşılandı. - TRABZON