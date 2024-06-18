Trabzon'da Kaybolan Yabancı Uyruklu Çocuk Bulundu

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı Turizm Zabıta ekipleri, şehir merkezinde kaybolan yabancı uyruklu çocuğu bularak ailesine teslim etti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı Turizm Zabıta ekipleri, şehir merkezinde kaybolan yabancı uyruklu Muammet'i (4) bularak Turizm Zabıta Ofisi'ne getirdi. Emniyet ekiplerine haber verilmesi üzerine kayıp çocuğun ailesine ulaşmak için seferberlik başlatıldı. Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda, kayıp çocuğun ailesine ulaşıldı. Turizm Zabıta Ofisi'ne gelen aile, çocuklarını görünce büyük bir sevinç yaşadı. Endişe dolu saatlerin ardından çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan aile, Turizm Zabıta Ofisi ekipleri ve emniyet ekiplerine içtenlikle teşekkür etti. Turizm Zabıta ekipleri, bu tür durumlarda hızlı ve etkili müdahaleleriyle şehre gelen misafirlerin bir kez daha güvenini kazandı. - TRABZON