Trabzon\'da Şehitlikte Bayram Anması

28.05.2026 16:48
Kurban Bayramı vesilesiyle Trabzon Sülüklü Asri Mezarlığı Şehitliği'nde düzenlenen programda şehit kabirlerine karanfil bırakıldı, dualar edildi ve şehit aileleriyle bayramlaşıldı. Programa Vali Tahir Şahin başta olmak üzere askeri ve mülki erkan katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa Trabzon Valisi Tahir Şahin, 17. Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Burak Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Murat Yakın, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Aytaç Bayırlı, Trabzon İl Emniyet Müdür Yardımcısı Uğur Özdoğanoğlu, Trabzon Şehit Aileleri Derneği Başkanı Şeref İşler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Şehit kabirleri başında edilen dualar sırasında bazı aileler gözyaşlarını tutamazken, mezarlara karanfiller bırakıldı. Bayram sevincinin yanında şehitlerin emaneti olan ailelerin yaşadığı özlem ve hüzün programa katılanlara duygusal anlar yaşattı. Vali Şahin ve beraberindeki protokol üyeleri daha sonra şehit aileleriyle bayramlaşarak hal ve hatırlarını sordu. - TRABZON

Kaynak: İHA

