Trabzon'da ortaokul öğrencilerine de ulaşım artık ücretsiz

Trabzon'da daha önce ilkokul öğrencileri için başlatılan ücretsiz toplu taşıma uygulaması, bugün itibarıyla ortaokul öğrencilerini de kapsayacak şekilde genişletildi.

23 Nisan 2026 tarihiyle yürürlüğe giren uygulama kapsamında, şehir genelindeki ortaokul öğrencileri belediyeye ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek. Böylece Trabzon'da ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrenciler için ulaşım tamamen ücretsiz hale gelmiş oldu. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, uygulamadan faydalanmak isteyen öğrencilerin TULAŞ'a başvurarak kendilerine özel biniş kartlarını temin etmeleri gerektiği belirtildi. Kartların ücretsiz olarak verileceği, öğrencilerin toplu taşıma araçlarına binerken bu kartları okutmalarının yeterli olacağı ifade edildi.

Öte yandan Trabzon'da lise ve üniversite öğrencileri için de uygun fiyatlı abonman uygulaması sürüyor. Bu kapsamda öğrenciler, aylık 100 binişlik abonman kartına 400 TL karşılığında sahip olabiliyor. - TRABZON