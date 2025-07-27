Trabzon\'da Otopark Sorunu İçin Çözüm Çalışmaları Başlatıldı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, otopark sorununun çözüleceğini vurgulayarak, "Meydan kısmımız trafik yönüyle en çok sıkışan lokasyonlarımızdan bir tanesi. Çalışıyoruz, UKOME kararı alacağız. Şu anda belediyemiz ve odamız süreci paylaşıyor. Tespit yapıldıktan sonra kararımızı alıp, uygulayacağız" dedi.

Dolmuşların depolama süreci ile ilgili açıklamalarda bulunan Genç, "Meydan kısmımız trafik yönüyle en çok sıkışan lokasyonlarımızdan bir tanesi. Pazarkapı'da yeni yaşam alanımızı yaptıktan sonra bir tarafından doğu dolmuşlarımızı bir tarafında batı dolmuşlarımızı konuşlandıracak şekilde ortaya bir projeksiyon koyduk. Şimdi hem Meydan bölgesinde viyadük altındaki dolmuşlarımıza hem de postane bölgesinde sıkışık bir ortam oluşmasına neden olan dolmuşlarımıza nihai olarak Pazarkapı'da depolama alanı oluşturmak için hazırlığını yapıyoruz. Meydan duraklarımızla ilgili bir alternatif doğdu, onu da değerlendiriyoruz. Odamızın ve vatandaşlarımızın talebi şu: mutlaka meydan bölgemizde dolmuşumuz hangi yönden gelirse gelsin yolcu indirme ve bindirme olsun. Trafik oluşturacak ama bir ihtiyaç, temin etmemiz lazım. Diğeri postane bölgesinde özellikle batı dolmuşlarının indirme ve bindirme yeri olsun, bu da haklı bir talep. Bu işe de vaziyet ediyoruz. Tur otobüslerimize de bu vesileyle alan açmış olacağız. Bu bölgemizi yeniden düzenlemiş olacağız. Şu anda çalışıyoruz, bununla ilgili UKOME kararı alacağız. Şu anda belediyemiz ve odamız süreci paylaşıyor. Tespit yapıldıktan sonra kararımızı alıp, uygulayacağız" diye konuştu.

Dolmuşlardaki klima sorunu

Dolmuşlardaki klima sorunu ve yığılmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Genç, "Dolmuşlarımız bizim önemli bir esnaf kesimimiz, vatandaşlarımıza erişim ve ulaşım hizmeti veriyorlar. Murat Zorluoğlu Başkanımız 2019-2020 yıllarında bir dönüşüm çalışması başlattı. O zaman ben şunu savundum: burada rehabilitasyon mu yapmalıyız? Yoksa radikal bir dönüşüm mü yapacağız. Rehabilitasyon yapacaksak on kişilik minibüsü 12 kişi yapacağız, ayakta yolcu almayacağız. Benim savunduğum radikal bir dönüşüm. Dolmuş 17 kişi olacak, hem trafiğimizi daha kontrol altına alacağız, aracı eksilttiğimiz için trafik yoğunluğumuzu kontrol altına alacağız hem de kart okuma sistemi ile olmasıydı. Ama bu gerçekleşmedi mevcut hali ile dönüşüm oldu. Şu anda ciddi eğitimler veriyoruz, 6 binin üzerinde esnafımıza Büyükşehir Belediyesi olarak eğitimler verdik ve eğitimlere gitmeyip sertifikasını almayanlara sürüş izni vermiyoruz. Çünkü vatandaşın memnuniyeti benim asıl sorumluluğumdur. Denetim yetkisi Büyükşehirdeyse vatandaş memnuniyeti asıldı. Odamızla karşılıklı anlayışla bu süreci yürütüyoruz ifadelerini kullandı.

"Usulsüz parklar en önemli sorunumuz"

Otopark sorunu ile ilgili konuşan Başkan Genç, "Usulsüz parklar önemli bir konumuz ve sorunumuz. Özellikle Tanjant aksımızı Emniyet Müdürümüz görüştüm, Sayın Valimize de teşekkür ediyorum, tedbir aldılar. Şu anda Trabzon'da trafik çok yoğun, çok sayıda araç var şehrimizde. Gurbetçiler ve ziyaretçilerin olması ayrı bir yük getiriyor. Karşılama kapasitesi olarak zorlanıyoruz; ancak şunu da istemiyoruz: Meydan bölgesinde otopark talebi demek o bölgede trafik oluşturmak demek aynı zamanda. Farklı ya da yabancı şehirlerde, meydan bölgelerinin belli bir mesafelerinde veya merkezlerinde trafik olmaz, kenarlarında otoparklar olur. Bu manada Trabzon'da biraz zayıfız. Gerek emniyetimiz gerek zabıtamız işe vaziyet ediyorlar. İnşallah dolmuş yönetimimiz yerleşkelerimize geçtikten sonra özellikle meydan kısmındaki yoğunluğu biraz hafifleteceğiz. Postane ve Maraş Caddesi kısmındaki yoğunluğumuz biraz hafifleyecek" şeklinde konuştu. - TRABZON