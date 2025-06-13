Trabzon\'da Sel Felaketi: Akçaabat Muhtarlarından Ortak Açıklama

Trabzon'da 3 Haziran salı günü yaşanan sel felaketinin ardından bölgedeki selden etkilenen Akçaabat mahalle muhtarları yapılan çalışmalara dair ortak bir açıklama gerçekleştirdi.

Meydana gelen sel felaketi sonrasında yapılan çalışmalarla ilgili Akçaabat ilçesi muhtarları açıklamada bulundu. Sera Vadisi Muhtarları ve Sivil Toplum Kuruluşları adına mesajı dernek başkanlığı yürüten Sultan Memiş okudu.

12 mahallenin muhtar ve temsilcileri ile birlikte açıklamada bulunan Memiş, "Bildiğiniz gibi Trabzon'umuzda 3 Haziran günü şiddetli yağışın neden olduğu sel felaketi meydana gelmiştir. Bir çok işyeri ve evlerde su baskınlarının yaşandığı afetten, Akçaabat ilçemizin Akçaköy ve Çukurca mahalleleri başta olmak üzere Cevizlik, Uçarsu, Maden, Fındıklı, Esentepe, Yolbaşı, Oğulkaya, Derecik, Uğurlu, Karaman, Demirtaş, Yıldızlı mahallelerimiz olumsuz etkilenmiştir. Akçaabat'ın Çukurca Mahallesi'nde sel sularına kapılan Hüseyin Aydın amcamız yaşamını yitirmiştir. Kendisine Allahtan rahmet ve ailesine sabırlar diliyoruz" dedi.

Memiş, yaşanan selin ardından temizleme ve kurtarma çalışmalarına katılan herkese minnettar olduklarını dile getirerek, "Afetin ilk anından itibaren devletimizin tüm kurum ve kuruluşları ile belediyelerimiz anında harekete geçerek tüm imkanlarını seferber edip canla başla müdahalelerde bulundular. Tüm resmi ve sivil arama kurtarma ekiplerine gayretli çalışmalarından dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - TRABZON