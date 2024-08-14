Trabzon\'da Söğütlü Kültür Merkezi İnşaatı Tamamlanmak Üzere

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Trabzon'un Akçaabat ilçesi Söğütlü mahallesinde inşa edilen Söğütlü Kültür Merkezi inşaatında sona gelindi.

Kaba inşaat işlerinin tamamlandığı Söğütlü Kültür Merkezinde ince imalat ve işçilikler yapılıyor. Söğütlü Kültür Merkezi tamamlandığında içerisinde; 600 kişilik amfi salon (tiyatro, konser, toplantı vb.), çok amaçlı salon (sergi vb.), fuaye alanı, kültürel ve sanatsal faaliyetler için atölyeler ve bürolar, kütüphane, sportif alanlar, kafeterya (kapalı ve açık alan), kapalı otopark, sirkülasyon alanları, idari ve teknik alanlar bulunacak. Söğütlü Kültür Merkezi'nin 600 kişilik kapasiteye sahip amfi salonu, konferans ve toplantı alanlarıyla ulusal ve uluslararası birçok kongreye ev sahipliği yapması hedefleniyor.

Kültür Merkezi ile ilgili teknik detayları paylaşan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, halihazırda devam eden inşaat çalışmalarında, binanın tamamının dizayn edilme aşamasında olduğunu dile getirdi. Başkan Ekim, "Söğütlü Kültür Merkezi inşaatında gelinen noktada binanın içi dizayn ediliyor; ince işçilikler yapılıyor. Konferans salonu, kafeteryalar, kitap kafeler ve millet kıraathane alanları gibi alanların dizaynı ve görsel alanların oluşturulması gibi son aşama imalatlar gerçekleştiriliyor. Sosyal donatılar açısından oldukça kapsamlı olacak şekilde yapılan Akçaabat Kültür Merkezi'miz, şehrimizin ihtiyacını büyük oranda karşılayacak. Kültür Merkezimiz, Akçaabat'ımıza ve hemşehrilerimize yakışır bir yatırım oluyor. Burada yediden yetmişe tüm vatandaşlarımız hatta şehrimizdeki üniversite öğrencileri bile birbirinden farklı aktivitelerde bulunabilecek, verimli vakit geçirebilecekler" dedi. - TRABZON