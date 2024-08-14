Trabzon'da Söğütlü Kültür Merkezi İnşaatı Tamamlanmak Üzere - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Trabzon'da Söğütlü Kültür Merkezi İnşaatı Tamamlanmak Üzere

Trabzon\'da Söğütlü Kültür Merkezi İnşaatı Tamamlanmak Üzere

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde inşa edilen Söğütlü Kültür Merkezi'nin ince işçiliklerine geçildiği belirtildi. Merkez, amfi salon, çok amaçlı salon, kütüphane, sportif alanlar ve kafeterya gibi birçok sosyal donatıya sahip olacak.

14.08.2024 12:21  Güncelleme: 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Söğütlü mahallesinde inşa edilen Söğütlü Kültür Merkezi inşaatında sona gelindi.

Kaba inşaat işlerinin tamamlandığı Söğütlü Kültür Merkezinde ince imalat ve işçilikler yapılıyor. Söğütlü Kültür Merkezi tamamlandığında içerisinde; 600 kişilik amfi salon (tiyatro, konser, toplantı vb.), çok amaçlı salon (sergi vb.), fuaye alanı, kültürel ve sanatsal faaliyetler için atölyeler ve bürolar, kütüphane, sportif alanlar, kafeterya (kapalı ve açık alan), kapalı otopark, sirkülasyon alanları, idari ve teknik alanlar bulunacak. Söğütlü Kültür Merkezi'nin 600 kişilik kapasiteye sahip amfi salonu, konferans ve toplantı alanlarıyla ulusal ve uluslararası birçok kongreye ev sahipliği yapması hedefleniyor.

Kültür Merkezi ile ilgili teknik detayları paylaşan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, halihazırda devam eden inşaat çalışmalarında, binanın tamamının dizayn edilme aşamasında olduğunu dile getirdi. Başkan Ekim, "Söğütlü Kültür Merkezi inşaatında gelinen noktada binanın içi dizayn ediliyor; ince işçilikler yapılıyor. Konferans salonu, kafeteryalar, kitap kafeler ve millet kıraathane alanları gibi alanların dizaynı ve görsel alanların oluşturulması gibi son aşama imalatlar gerçekleştiriliyor. Sosyal donatılar açısından oldukça kapsamlı olacak şekilde yapılan Akçaabat Kültür Merkezi'miz, şehrimizin ihtiyacını büyük oranda karşılayacak. Kültür Merkezimiz, Akçaabat'ımıza ve hemşehrilerimize yakışır bir yatırım oluyor. Burada yediden yetmişe tüm vatandaşlarımız hatta şehrimizdeki üniversite öğrencileri bile birbirinden farklı aktivitelerde bulunabilecek, verimli vakit geçirebilecekler" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Akçaabat, Söğütlü, trabzon, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Trabzon'da Söğütlü Kültür Merkezi İnşaatı Tamamlanmak Üzere - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:45 TFF 2010-2011 şike dosyasını açıyor mu İbrahim Hacıosmanoğlu, iddialara noktayı koydu TFF 2010-2011 şike dosyasını açıyor mu? İbrahim Hacıosmanoğlu, iddialara noktayı koydu
12:05 Türkiye’nin 2023 karnesi En çok göç alan da veren de aynı il Türkiye'nin 2023 karnesi! En çok göç alan da veren de aynı il
11:45 Üsküdar Belediyesi’nden Hilmi Türkmen’e suç duyurusu Hakkındaki iddia oldukça vahim Üsküdar Belediyesi'nden Hilmi Türkmen'e suç duyurusu! Hakkındaki iddia oldukça vahim
10:26 Filistinli baba, İsrail saldırısında 4 günlük ikiz bebeklerini kaybetti Filistinli baba, İsrail saldırısında 4 günlük ikiz bebeklerini kaybetti
09:22 Bugün AK Parti’ye kimler katılacak Gözlerin çevrildiği isimler yavaş yavaş renk vermeye başladı Bugün AK Parti'ye kimler katılacak? Gözlerin çevrildiği isimler yavaş yavaş renk vermeye başladı
18:59 Fenerbahçe’de sakatlık şoku Ferdi Kadıoğlu, Lille maçına dakikalar kala kadrodan çıkarıldı Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Ferdi Kadıoğlu, Lille maçına dakikalar kala kadrodan çıkarıldı
18:57 ABD’li emekli albay McGregor: Türkiye’ye saldırmaları için PKKYPG’yi hazırlıyoruz ABD'li emekli albay McGregor: Türkiye'ye saldırmaları için PKK/YPG'yi hazırlıyoruz
18:13 Olayın iç yüzü bambaşkaymış Ankaragücü’nde Cephas gerçeği ortaya çıktı Olayın iç yüzü bambaşkaymış! Ankaragücü'nde Cephas gerçeği ortaya çıktı
17:59 Esenyurt’ta bir zincir markete ait depoda yangın çıktı Esenyurt'ta bir zincir markete ait depoda yangın çıktı
17:35 Üsküdar’da Çarpım Tablosu Sınavı: Vatandaşların Matematik Bilgisi Test Edildi Üsküdar'da Çarpım Tablosu Sınavı: Vatandaşların Matematik Bilgisi Test Edildi
17:25 Starbucks CEO’su istifa etti Starbucks CEO'su istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 13:56:28. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzon'da Söğütlü Kültür Merkezi İnşaatı Tamamlanmak Üzere - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement