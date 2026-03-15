Büyükşehir\'den peyzajda yerli üretim hamlesi

15.03.2026 11:29  Güncelleme: 11:31
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yerli üretimi artırmak amacıyla Tabakhane Vadisi'nde Süs Bitkileri Eğitim ve Üretim Merkezi kuruyor. Merkez, belediyenin süs bitkisi ihtiyacının yüzde 15'ini karşılayarak dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, peyzaj çalışmalarında yerli üretimi artırmak amacıyla Tabakhane Vadisi'nde Süs Bitkileri Eğitim ve Üretim Merkezi kuruyor. Yaklaşık 2 bin metrekarelik alanda hayata geçirilecek merkez, belediyenin süs bitkisi ihtiyacının yüzde 15'ini karşılayacak.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kentin yeşil alanlarını güçlendirecek projelerine bir yenisini daha ekliyor. Tabakhane Vadisi'nde kurulacak olan Süs Bitkileri Eğitim ve Üretim Merkezi, hem üretim hem de eğitim faaliyetleriyle Trabzon'un bitkisel üretim kapasitesine katkı sağlayacak. İhalesi yapılan ve yıl sonuna kadar kadar tamamlanması planlanan merkezde, üretim alanları ve uygulamalı eğitim bölümleri yer alacak.

Dışa bağımlılık azalacak

Merkez faaliyete geçtiğinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nın peyzaj bitkisi ihtiyacının yaklaşık yüzde 15'ini karşılayacak. Böylece hem belediyenin dışa bağımlılığı azalacak hem de daha sürdürülebilir ve ekonomik bir üretim modeli oluşturulacak. Süs Bitkileri Eğitim ve Üretim Merkezi aynı zamanda bir eğitim merkezi olarak da hizmet verecek. Merkez bünyesinde özellikle kadınlara yönelik süs bitkileri yetiştiriciliği, bakım ve peyzaj uygulamaları konusunda eğitim programları ile atölye çalışmaları düzenlenecek. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ayrıca Bostancı Mahallesi'nde yaklaşık 30 bin metrekarelik alanda kurulması planlanan Fidanlık Park projesiyle de yerel bitki türlerini peyzaj uygulamalarına kazandırmayı hedefliyor. Proje kapsamında bölgenin iklimine uyumlu ve peyzajda kullanılma potansiyeli yüksek bitkilerin üretimi planlanıyor. - TRABZON

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 12:31:35. #7.13#
Advertisement
