Trabzon\'da Temel, Fadime, Dursun İsimleri Unutuldu

Trabzon'da bir zamanlar sıkça anılan Temel, Fadime, Dursun isimleri artık mazide kaldı. Özellikle son yıllarda Temel, Fadime, Dursun isimleri hemen hemen yeni doğan bebeklere pek konulmazken, bugünlerde bu isimlerin sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar azalmış durumda.

Trabzon Ortahisar İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde bu yıl itibariyle nüfus kütüklerinde Temel, Fadime, Dursun isimlerine pek rastlanılmazken, bu isimlerin yerine futbol sahalarındaki ünlü futbolcuların ve televizyon dizilerindeki karakterlerin isimleri konuluyor.

2012 yılında Trabzon'un Arsin İlçe Belediye Başkanlığı yöreye özgü Temel ve Fadime gibi isimlerin unutulmaya yüz tutması üzerine aileler tarafından yeni doğan bebeklere verilmesi için bir kampanya başlatmış ve kampanya çerçevesinde yeni doğan bebeklere Temel, Dursun ve Fadime gibi isimlerden bir tanesi takan aileye altın hediye etmişti. - TRABZON