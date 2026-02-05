Trabzon'da ulaşımda yeni dönem - Son Dakika
Trabzon'da ulaşımda yeni dönem

Trabzon\'da ulaşımda yeni dönem
05.02.2026 14:32  Güncelleme: 14:34
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şehir içi ve şehir dışı dolmuşların yeni kalkış noktalarını duyurdu. Meydan bölgesindeki trafik yükünü azaltmayı hedefleyen düzenleme 9 Şubat'ta yürürlüğe girecek.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şehir içi ve şehir dışı dolmuşların yeni yerlerine ilişkin alınan kararları kamuoyuna açıkladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 9 Şubat'ta yürürlüğe girecek yeni dolmuş düzenlemesine ilişkin detayları basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. Ulaşımda yıllardır biriken sorunlara kalıcı çözümler üretmek için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Genç, şehir içi ve şehirler arası dolmuşların kalkış noktalarının yeniden belirlendiği kararların, uzun süren müzakereler, teknik incelemeler ve simülasyonlar sonucunda alındığını söyledi.

Şehir içinde özellikle Meydan bölgesindeki araç trafik yükünü azaltmayı hedeflediklerini belirten Başkan Genç, "Meydan bölgesinde köprü altı olarak bilinen alan, trafik yoğunluğunun ana sebeplerinden biriydi. Bu alanı boşaltmak zorundaydık. Dolmuşlar artık orada değil, Esentepe Mahallesi'nde oluşturduğumuz depolama alanında konuşlanacak. Eski Baro binası önü ve Fatih Parkı'nın alt kısmında her mahalle için bir dolmuş bekleyecek, o dolup hareket ettikten sonra depolama alanından diğer araç gelecek. Vatandaşlarımızın Meydan'a erişiminde herhangi bir sorun olmayacak ama dolmuşlar Meydan'a girmediği için trafik yükü ciddi oranda rahatlayacak" dedi.

Postane bölgesindeki dolmuşların da taşınacağını açıklayan Başkan Genç, "Batı mahallelerinden gelen dolmuşlarımızın depolama alanını ise Pazarkapı'daki Hanife Hatun Camii çevresi olarak belirledik. Postane bölgesi ve Kahramanmaraş Caddesi, özellikle okulların açık olduğu dönemlerde ve Ramazan aylarında ciddi bir sıkışıklık yaşıyordu. Batı bölgesine hizmet veren dolmuşlarımızın tamamını Pazarkapı'ya alıp Postane önünü dolmuşlardan arındırıyoruz. Ancak vatandaşımızı Pazarkapı'ya kadar yürütmeyeceğiz. Kadınlar Pazarı, Mumhaneönü ve Kemeraltı gibi çarşı-pazar alışkanlıkları da göz önünde bulundurularak Mumhaneönü'nde her mahalle için bir dolmuş (toplam 6 araç) bulunacak. Dolup hareket edince yeni araç gelecek. Böylece çarşı sirkülasyonunu da korumuş olduk. Hem trafik rahatlayacak hem de vatandaşımız mağdur olmayacak" diye konuştu.

"İlçelerimizden gelen hiçbir dolmuşu şehir merkezine sokmuyoruz"

İlçelerden ve komşu illerden gelen dolmuşlara ilişkin kararları da paylaşan Başkan Genç, "İlçelerimizden gelen hiçbir dolmuşu şehir merkezine sokmuyoruz. Doğudan ve batıdan gelen tüm ilçe dolmuşlarının kalkış ve depolama noktası Pazarkapı olacak. Komşu illerimizden, özellikle Giresun ve Rize'den gelen dolmuşlarımız da otogar merkezli çalışacak. Ancak yolcuların merkeze erişimini kolaylaştırmak için Ekopark, Çömlekçi ve Ganita bölgesi gibi belirlenen bazı noktalarda sadece indirme yapılacak. Bu kararları alırken hem vatandaşımızın hem de şoför esnafımızın hakkını gözeterek hareket ettik. İnşallah aldığımız bu kararlar Trabzonumuz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"Reşadiye Viyadüğü yıkılacak"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Başkan Genç, Reşadiye viyadüğünün ne zaman yıkılacağına ilişkin bir soru üzerine "Altyapısını hazırladık. Bakanlığımız ile görüşmelerimizi yaptık. Yakın zamanda viyadüğü kaldıracağız. Oraya dönel kavşak koyup Pazarkapı'yı tamamen yayalaştırmak ve orayı Sultanahmet Meydanı gibi bir meydana dönüştürmek için simülasyon çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Başkan Genç, dolmuş zammı konusunda Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden gelecek teklifi değerlendirdikten sonra Büyükşehir Belediye Meclisi'nin onayına sunacaklarını belirterek, "Şoför esnafımız, artan maliyetler nedeniyle hemen zam talep ediyor ancak biz bu talebi Mart ayı meclisimizde görüşeceğiz. Ramazan ayını mevcut tarife ile tamamlayalım" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

Ahmet Metin Genç, Belediye, Trabzon, Ekonomi, Trafik, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

