Trabzon\'da deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yıkımı planlanan okul binasında gerçekleştirilen deprem tatbikatı, afet anlarını aratmayan görüntülere sahne oldu. Çökme yaşanan bina senaryosunda ekipler, enkaz altında kalan yaralılara ulaşmak için seferber oldu.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yıkımı planlanan Merkez İlkokulu'nun eski binası, gerçeğini aratmayan deprem tatbikatına sahne oldu. Sirenlerin yükseldiği, ekiplerin zamana karşı yarıştığı tatbikatta enkaz altında kalan vatandaşlar için nefes kesen kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Senaryo gereği, Trabzon'a yakın bir noktada meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yapısal açıdan zayıf binada kısmi çökme yaşandı. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen ekipler kısa sürede olay yerine ulaşarak çevre güvenliğini sağladı ve arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Enkaz çevresinde yapılan ilk incelemelerin ardından dışarıda bulunan 4 kişi güvenli bölgeye tahliye edildi. Daha sonra zamana karşı yarış başlatan ekipler, enkaz altında kalan 3 kişiye ulaşarak yaralı şekilde kurtardı. Tatbikat senaryosu kapsamında yaşamını yitirdiği varsayılan bir kişinin cansız bedeni de enkazdan çıkarıldı.

Gerçek bir afet anını aratmayan tatbikatta arama kurtarma ekipleri koordinasyon, haberleşme ve müdahale kabiliyetlerini test etti. Çalışmalara Trabzon AFAD, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, UMKE, 112 Acil Sağlık ekipleri, Çoruh Arama Kurtarma, AKUT, ANDA ve Ferrero Fındık Arama Kurtarma ekipleri ekipleri katıldı.

"Kentsel arama kurtarma tatbikatı düzenledik"

Tatbikatla ilgili bilgiler veren AFAD Trabzon İl Müdürü Mustafa Hüseyinpaşaoğlu, farklı afet senaryolarına karşı hazırlık seviyelerini artırmak amacıyla çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Trabzon'da yıl içerisinde en sık karşılaşılan afetler sel ve heyelan olduğu için eğitim ve hazırlık çalışmalarımızı öncelikle bu afet türlerine yönelik sürdürüyoruz. Ancak farklı afet senaryolarına karşı da hazırlık seviyemizi artırmak amacıyla çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda, yıkımı gerçekleştirilecek bir okul binasını fırsata dönüştürerek ilimizdeki arama kurtarma ekipleri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla kentsel arama kurtarma tatbikatı düzenledik. Tatbikatın temel amacı, ekiplerimizin tecrübelerini artırmak, akredite paydaş kurumlarla koordinasyonu güçlendirmek ve olası eksiklikleri tespit ederek müdahale kapasitesini geliştirmek oldu" dedi.

"4,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yapısal açıdan zayıf binada kısmi çökme yaşandı"

Türkiye'nin deprem riski yüksek ülkeler arasında yer aldığına dikkat çeken Hüseyinpaşaoğlu, "Trabzon, deprem açısından ikinci planda gözüküyor ama yakınından geçen Kuzey Anadolu Fay Hattı ve yapı stokundaki riskli binalar nedeniyle olası depremlere karşı hazırlıklı olmak büyük önem taşıyor. Bu nedenle ekiplerimizin arama kurtarma kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tatbikat senaryosunda, Trabzon'a yakın bir noktada fay hattı üzerinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin, yapısal açıdan zayıf bir binada kısmi çöküntü oluşturduğu varsayıldı. Senaryo kapsamında enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. İhbarın alınmasının ardından ekipler olay yerine kısa sürede ulaşarak öncelikle çevre güvenliğini sağladı. Yapılan çalışmalar sonucunda enkaz dışında bulunan 4 kişi güvenli bölgeye tahliye edilirken, enkaz altında kalan 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Tatbikat senaryosu gereği bir kişinin ise yaşamını yitirdiği kabul edilerek enkazdan çıkarılması sağlandı" ifadelerini kullandı. - TRABZON