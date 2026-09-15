Trabzon düğününde damada takı yerine Manisa'dan getirilen av köpeği yavrusu hediye edildi - Son Dakika
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Trabzon düğününde damada takı yerine Manisa'dan getirilen av köpeği yavrusu hediye edildi

Trabzon düğününde damada takı yerine Manisa\'dan getirilen av köpeği yavrusu hediye edildi
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Trabzon'da geçtiğimiz pazar günü Ekrem Yılmaz ile Merve Gülali'nin düğününde damadın arkadaşı Veysel Erguvan, Manisa'dan getirdiği av köpeği yavrusunu takı olarak hediye etti. Gelin ve damat hediyeyi hayretle karşılayıp benimserken köpek yavrusu çocukların yoğun ilgisini çekti.

Trabzon'da geçtiğimiz pazar günü gerçekleşen Ekrem Yılmaz ile Merve Gülali'nin düğününde ilginç bir hediye takdim edildi. Damat Ekrem Yılmaz'ın arkadaşı Veysel Erguvan, Manisa'dan getirdiği özel bir av köpeği yavrusunu düğünde takı olarak damada hediye etti.

Düğünde köpek yavrusunu karşılarında gören gelin ve damat, hediyeyi hayretle karşılarken kısa sürede mutlulukla benimsedi. Düğünün renkli anlarından biri haline gelen köpek yavrusu, özellikle çocukların yoğun ilgisini çekti.

Gelin Merve Gülali ve damat Ekrem Yılmaz da köpek yavrusuyla fotoğraf çektirerek bu sıra dışı hediyeyi düğünlerinden geriye kalan hoş bir anıya dönüştürdü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Trabzon düğününde damada takı yerine Manisa'dan getirilen av köpeği yavrusu hediye edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon düğününde damada takı yerine Manisa'dan getirilen av köpeği yavrusu hediye edildi - Son Dakika
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