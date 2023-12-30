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Trabzon eski belediye başkanı Niyazi Sürmen son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Trabzon eski belediye başkanı Niyazi Sürmen son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Trabzon eski belediye başkanlarından Niyazi Sürmen için düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene birçok siyasi ve vatandaş katıldı. Sürmen'in cenazesi İskenderpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında defnedildi.

Trabzon eski belediye başkanı Niyazi Sürmen son yolculuğuna uğurlandı
30.12.2023 - 16:16,
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Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Trabzon eski belediye başkanlarından Niyazi Sürmen için bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Trabzon'da 2002-2004 yılları arasında Trabzon Belediye Başkanlığı yapan, AK Parti kurucu üyesi Niyazi Sürmen için Atatürk Alanı'ndaki tarihi belediye binası önünde tören düzenlendi. Törene Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, önceki dönem bakanlardan Faruk Nafiz Özak, İl Başkanı Sezgin Mumcu, eski milletvekili ve Belediye Başkanı Asım Aykan, belediye başkanları, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Tören, Niyazi Sürmen'in özgeçmişinin okunmasıyla başladı.

Sürmen ailesi adına konuşan Trabzon eski Belediye Başkanı ve Milletvekili Asım Aykan, "Yaklaşık 50 yıldır beraberiz. Gülen adamı yolcu ediyoruz, Allah ebediyen güldürsün inşallah. Niyazi Babayı yolcu ediyoruz. Allah mekanını cennet etsin. Bu dünyada güldüğü gibi ahirette de gülmeyi nasip eylesin" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman ise şehrin çok önemli bir değerini kaybettiğini belirterek "Trabzon'umuza, belediyemize, belediye çalışanlarımıza ve aileye başsağlığı diliyorum. Doğrusu belediye başkanları için 'şehr-ül emin' denilir. Niyazi Abi seçilmediği dönemde de şehr-ül emindi. Çok farklı bir karakter benim açımdan bakıldığında. Önemli olan ailenin fertleri içerisinde bu boşluğu dolduracak gençlerin çıkmasıdır. Bu Sürmen ailesine bir vasiyet niteliğindedir. Şehir çok önemli bir değerini kaybetti. Allah gani gani rahmet eylesin. Şehrimizin babası konumundaydı" ifadelerini kullandı.

Tören sonrası eski Belediye Başkanı Niyazi Sürmen, İskenderpaşa Camii'nde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Sürmene'deki aile kabristanlığında toprağa verildi. - TRABZON

Kaynak: İHA
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