Trabzon Faroz Limanı\'na dev dalgalara karşı 21 tonluk beton bloklar yerleştiriliyor

Karadeniz'in güçlü dalgalarına karşı daha dayanıklı hale getirilmesi amacıyla Faroz Balıkçı Barınağı'nda başlatılan güçlendirme çalışmaları sürüyor. Taş tahkimatların yerine blok beton uygulamasının yapıldığı barınakta çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Karadeniz sahilinde etkili olan güçlü dalgalar, geçmiş yıllarda balıkçı barınaklarında ciddi hasarlara neden oldu. 2006-2007 yıllarında yapılan Faroz Balıkçı Barınağı'nda da zaman içerisinde çökmeler meydana gelirken, güçlü denizlerin etkisiyle taş tahkimatlarda çatlamalar oluştu.

Trabzon'un önemli balıkçı limanlarından Faroz Limanı'nın dev dalgalardan etkilenmemesi için limanın deniz tarafına her biri 21 tonluk dev betonlar yerleştiriliyor. Yaklaşık 2 buçuk yıl önce Faroz Balıkçı Limanı'nda dev dalgaların mendirekleri aşarak limana ulaşması sonucu çok sayıdaki küçük balıkçı teknesi zarar görürken, binlerce lira değerindeki ağlar zarar görmüştü. Dalgaların limana ulaşması sonucu 5 balıkçı teknesi de suya gömülmüştü. Yaşanan olumsuzlukların ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçerek yaklaşık 1 yıl önce Faroz limanını dev dalgalara karşı güçlendirmek amacıyla çalışma başlatmıştı.

Bu yıl mayıs sonu itibariyle limanın arka kısmına her biri 21 tonluk dev beton bloklar yerleştirilmeye başlanırken çalışmaların bu yılsonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Barınağın yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirten Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, devlet tarafından yapılan müdahalenin önemli olduğunu ifade etti. Mevcut taş tahkimatların daha dayanıklı olması amacıyla blok betonlarla yeniden düzenlendiği çalışmaların, limanın güvenliğini artırması bekleniyor.

"Bundan sonra liman daha güçlü ve korunaklı olacak"

Yapılan çalışmayla liman daha güçlü ve korunaklı olacağını ifade eden Mutlu, "Devletimize ve Bakanımıza gerçekten teşekkür ediyorum. Karadeniz sahili, deniz itibarıyla gerçekten güçlü; dalgaların oldukça etkili olduğu bir bölge. Daha önce taşlarla yapılan tahkimatın şimdi blok betonlarla yeniden düzenlenmesi söz konusu. Bundan sonra limanın daha güçlü ve korunaklı olacağını, teknelerin de daha güvende olacağını umuyoruz. Fırtınaların güçlü olması nedeniyle, 2006-2007 yıllarında yapılan balıkçı barınağımızda, daha yeni olmasına rağmen çökmeler meydana geldi. Bu çökmelerin ardından, güçlü denizlerin etkisiyle taşlarda da çatlamalar oluştu. Yani barınak yıkılmak üzereydi. Bizim şansımız, devletimizin daha erken müdahale etmesi oldu. Bölgemizde Karadeniz'de güçlendirmeye ihtiyaç duyan, yıkılan ve tahribat oluşan birçok limanımız var. Bunlardan bir tanesi de Faroz Balıkçı Barınağı. Sağ olsunlar, çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor. Uç kısmı biraz zaman aldı ancak şu anda yüklenici firma çok hızlı bir şekilde, hatta bazen pazar günleri de çalışarak mesai harcıyor. Güzel ve düzenli bir çalışma yürütülüyor. İyi olacağını düşünüyorum. Tahminim, yılsonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor. Zaten bu çabuklukla kesinlikle yaparlar diye düşünüyorum. Daha önce dalgalar nedeniyle üç-beş teknenin bir akşamda battığı oldu. Zararlar meydana geliyordu ancak bundan sonra limanın daha korunaklı ve daha güvenli olacağını, daha güzel bir hale geleceğini umuyoruz" dedi.