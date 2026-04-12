Trabzon Günleri\'nde Güneş ve Zengin Buluştu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

12.04.2026 17:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şenol Güneş ve Tolga Zengin, Trabzon Günleri etkinliğinde deneyimlerini paylaştı.

Başkentte düzenlenen Trabzon Günleri etkinliğinde, Şenol Güneş ve Tolga Zengin vatandaşlarla bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.

Başkentte düzenlenen Trabzon Günleri etkinliği, Karadeniz kültürünü tanıtmanın yanı sıra futbol dünyasının önemli isimlerini de vatandaşlarla buluşturdu. Etkinlikte Trabzonspor efsaneleri Şenol Güneş ve Tolga Zengin, katılımcılarla bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.

Geçmiş ile bugün

Konuşma yapan Şenol Güneş, Trabzonluları ve Trabzonspor camiasını bir araya getiren organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ettiğini belirtti. İlk dönemlerde etkinliklere bastonla katıldığını, bugün ise konuşmacı olarak yer aldığını ifade eden Güneş, bu sürecin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını dile getirdi.

Ankara'nın başkent olması nedeniyle Trabzonspor'un şampiyonluk yıllarında Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık kupaları için sık sık burada bulunduğunu hatırlatan Güneş, o dönemden bu yana gördükleri ilgiden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Çocukluk yıllarında uzun süre şehir dışına çıkamadığını aktaran Güneş, geçmiş ile bugünün şartlarının kıyaslanmasının doğru olmadığını vurguladı. Trabzon ve Trabzonspor'un kendilerini bir araya getiren en önemli değer olduğunu söyleyen Güneş, Trabzon insanını çalışkan, samimi, dürüst ve düşündüğünü açıkça ifade eden bir karaktere sahip olarak tanımladı.

Trabzonlu olmak bir kimlik

Tolga Zengin ise konuşmasında, Trabzonluluğun kendine özgü kuralları ve yaşam biçimi olan güçlü bir kimlik olduğunu ifade etti. Trabzon'da görülen örf ve adetlerin aileden öğrenildiğini ve bu kültürün nesilden nesile aktarıldığını belirten Zengin, kendisinin de bu değerlerle büyüdüğünü dile getirdi.

Futbol kariyerinde Trabzonspor ve Beşiktaş formaları giydiğini hatırlatan Zengin, iki kulübün taraftar yapısı açısından benzerlikler taşıdığını ve başarı için altyapıya yatırımın önemli olduğunu vurguladı.

Trabzonspor altyapısından yetişen oyuncuların zaman zaman eleştirilse de farklı takımlarla şehre döndüklerinde sıcak karşılandıklarını belirten Zengin, kendisinin de her zaman bu ilgiyi gördüğünü, bu nedenle Trabzon'u kendi şehri gibi hissettiğini söyledi.

Trabzonspor'a olan bağlılığını güçlü bir duygusal bağla anlatan Zengin, şehre ve kulübe verilen emeğin karşılıksız kalmadığını, bu karşılığın bazen geç de olsa mutlaka alındığını belirterek, bu süreçte hem eleştiri hem de takdir duygularını derinden yaşadığını kaydetti.

Tolga Zengin konuşmasına başladıktan sonra, minik bir taraftar sahneye çıkarak omzuna Trabzonspor atkısı taktı.

Program sonunda, Güneş ve Zengin'e hediye takdim edildi ve fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Tolga Zengin, Etkinlikler, Şenol Güneş, Trabzon, Futbol, Kültür, Güneş, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 18:18:17. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.