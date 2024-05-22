Trabzon Havalimanı'nda Yeni Dış Hatlar Terminali Turizm Sezonuna Yetiştirilmeye Çalışılıyor - Son Dakika
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Trabzon Havalimanı'nda Yeni Dış Hatlar Terminali Turizm Sezonuna Yetiştirilmeye Çalışılıyor

Trabzon Havalimanı\'nda Yeni Dış Hatlar Terminali Turizm Sezonuna Yetiştirilmeye Çalışılıyor

Trabzon Havalimanı'nda yapımı devam eden dış hatlar terminali turizm sezonuna yetiştirilmeye çalışılıyor. Yeni Dış Hatlar Gelen Yolcu Terminali, modernite açısından üst seviyeye çıkacak şekilde tasarlanıyor ve 1.5 milyon yolcuya hizmet verecek.

22.05.2024 13:30
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Trabzon Havalimanı'nda yapımı devam eden dış hatlar terminali turizm sezonuna yetiştirilmeye çalışılıyor.

Yapımı devam eden Yeni Dış Hatlar Gelen Yolcu Terminalinde incelemelerde bulunan AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu, şehrin turizm açısından bir yatırım cenneti haline gelmesi için var güçleri ile çalıştıklarını söyledi. Mumcu, "Yapımı devam eden ve tamamlandığında havalimanımızı modernite açısından bir üst seviyeye çıkartacak olan Yeni Dış Hatlar Gelen Yolcu terminalimiz 2 bin 800 metrekare bir alan üzerinde inşa ediliyor. Söz konusu bu alan içerisinde 6 adet rent a car ofisi, 1 adet free shop, 1 adet kafeterya, 1 adet büfe, 1 adet döviz bürosu, 2 adet kayıp eşya ofisi, 2 adet kayıp eşya odası, 2 adet deport yolcu odası, 2 adet karantina odası ve 8 adet idari ofis şeklinde tasarlanarak kıymetli hemşehrilerimin hizmetine sunulmuş olacak. İnşası tamamlanarak hizmete girdikten sonra yılda 1.5 Milyon yolcuya rahatlıkla hizmet vermeye başlayacak olan bu alan son teknoloji sistemler ile donatılarak yolcularımıza daha iyi hizmet verecektir" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Trabzon Havalimanı'nda Yeni Dış Hatlar Terminali Turizm Sezonuna Yetiştirilmeye Çalışılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon Havalimanı'nda Yeni Dış Hatlar Terminali Turizm Sezonuna Yetiştirilmeye Çalışılıyor - Son Dakika
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