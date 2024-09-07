Trabzon Mahallesi Muhtarı Genç Kızlara Gelinlik Hediye Ediyor - Son Dakika
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Trabzon Mahallesi Muhtarı Genç Kızlara Gelinlik Hediye Ediyor

Trabzon Mahallesi Muhtarı Genç Kızlara Gelinlik Hediye Ediyor

Trabzon'un Ortahisar Mahalle muhtarı Süleyman Kara, evlilik çağına gelmiş gelinlik alamayacak olan genç kızlara gelinlik hediye ederek destek oluyor. Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren muhtarlık, hayırseverlerin desteğiyle ihtiyacı olan genç kızlara gelinlik sağlıyor.

07.09.2024 09:19  Güncelleme: 09:21
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Trabzon'un Ortahisar Mahalle muhtarı Süleyman Kara, farklı bir uygulamaya imza atarak mahallesinde evlilik çağına gelmiş gelinlik alamayacak olan genç kızlara gelinlik hediye ederek destek oluyor.

Kara, Türkiye'de ilk kez böyle bir uygulamayı hayata geçirdiklerini belirterek "Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. İhtiyacı olan genç kızlarımız gelinlik alamayacak durumda olan gelin adayı kızlarımıza muhtarlık olarak hayırseverlerimizin desteği ile gelinlik hediye ediyoruz" dedi.

İhtiyacı olan genç kızlara destek olmak amacıyla azalarıyla birlikte böyle bir karar aldıklarını kaydeden Kara "Görevde bulunduğumuz 15 yıldan beri muhtarlığımız olarak vatandaşlara sosyal yardım konusunu birinci önceliğimiz olarak kabul ettik. Bütün muhtarların yaptığı gibi, gıda olsun kırtasiye olsun bu tür ürünleri ihtiyacı olan ailelere dağıtımını her zaman yapıyoruz. 'Daha değişik daha farklı ne yapabiliriz?' diye düşündük. Azalarımızla beraber istişarede bulunduk. 'İhtiyacı olup da gelinlik alamayacak durumda olan genç kızlarımız var bunlara destek olalım' dedik. Hayırseverlerin desteğini istedik. Sağ olsunlar onlar da bize gereken desteği verdiler" dedi.

Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade eden Kara, "Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. İhtiyacı olan genç kızlarımız gelinlik alamayacak durumda olan gelin adayı kızlarımıza bu gelinlikleri hediye ediyoruz. Düğününden sonra isterse geri getirebilir başka kızlarımız faydalanabilir. Hatıra olarak saklamak isteyenler de saklayabilir. İki ay önce 35 gelinlikle başladık şu anda 10 tane gelinliğimiz kaldı. Bu gelinlikler de bir ay içerisinde biteceğini düşünüyorum ancak devamı gelecek" diye konuştu.

"Sosyal devlet, sosyal belediyecilik gibi sosyal muhtarlık da olmalı"

Kimsenin böyle bir yardım durumuna inanmadığını belirten Kara, "Kimse inanmıyor. Hatta bir tanesi bize geldi ücretsiz gelinlik verdiğimizi duymuş inanmadı. 'Nişanlısına gidip baksak ne kaybederiz?' demiş. Buraya geldiler gelinliği giydi üzerine oldu çok da beğendi. 'Bana borcumuz ne?' dedi. Ben de 'Allah razı olsun deseniz bize yeter başka bir borcunuz yok' deyince gelin kızımız ağlamaya başladı. Yaptığım araştırmalara göre gelinliğin maliyeti 40-50 bin TL. Kiraları 10-15 bir arasında değişiyor. Sadece kuru temizlemede 3 bin TL'ye temizlendiğini öğrendim. Dolayısıyla evlenecek olanlara oldukça mali külfet getiriyor. Bu boşluğu giderdiğimizi düşünüyorum. Bu yaz sezonunda iki ayda 25 tane dağıttık" şeklinde konuştu.

Muhtar arkadaşlarına da seslenen Kara, "Bir şeyler vermeye çalışsınlar. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olsunlar. Nasıl sosyal devlet, sosyal belediyecilik varsa bundan sonra sosyal muhtarlık da olmalı" ifadelerini kullandı.

Çevre sakinlerinden Abdurrahman Pırasa ise daha önce böyle bir duruma rastlamadığını belirterek "Daha önce böyle bir şey görmedim ilk kez defa böyle bir şey görüyorum. Çok güzel çok iyi karşıladım. Böyle bir şey hiçbir muhtarlıkta olmamıştı ilk defa oluyor. Görenler şaşırıyor ilk kez böyle bir şey görüyorlar. Onlar da memnun oluyor" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Trabzon Mahallesi Muhtarı Genç Kızlara Gelinlik Hediye Ediyor - Son Dakika

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