(TRABZON) - Trabzon'un Of ilçesinde kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yürüyüş düzenledi. Kadınlar adına açıklama yapan Kadriye Terzioğlu, kadın cinayetlerinin ve şüpheli ölümlerin etkin biçimde soruşturulmasını isteyerek, "Şiddet önlenebilir" dedi.

Gençağa Karafazlı - Trabzon'un Of ilçesinde kadınlar, 25 Kasım dolayısıyla Atatürk Bulvarı'ndaki Saat Kulesi önünde bir araya geldi. Kadına yönelik şiddete karşı sloganlar atarak yürüyen kadınlar, Of Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı.

"2025 YILINDA EN AZ 391 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ"

Kadınlar adına açıklamayı okuyan Kadriye Terzioğlu, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonunun 2025 yılı raporuna göre 297'si kadın cinayeti, 94'ü şüpheli ölüm olarak sınıflandırılan en az 391 kadının hayatını kaybettiğini belirtti.

Terzioğlu, yakın zamanda Kırklareli'nin Vize ilçesinde öldürülen Trabzonlu Aleyna Apuhan'ı da anarak soruşturmanın etkin yürütülmesini, ailesinin ve geride kalan bebeğinin korunmasını istedi.

"ŞÜPHELİ KADIN ÖLÜMLERİ AYDINLATILSIN"

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için koruma mekanizmalarının etkin uygulanması gerektiğini vurgulayan Terzioğlu, "Şiddeti bildiren her kadın hiçbir gerekçeyle geri çevrilmeden korunsun ve yalnız bırakılmasın; şüpheli kadın ölümleri aydınlatılsın; soruşturma ve yargı süreçleri şeffaf yürütülsün" dedi.

Kadınların dayanışmayı sürdüreceğini belirten Terzioğlu, "Bu mücadele burada bitmeyecek; yaşam hakkımızı güvence altına alan, hiçbir kadının şiddet tehdidi altında yaşamadığı güne kadar hep birlikte devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.