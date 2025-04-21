Trabzon Okuyor Projesi Edebiyatseverleri Buluşturdu

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen ve gelenekselleşen 'Trabzon Okuyor' projesi, edebiyatseverleri bir araya getirdi.

Trabzon Merkez Fen Lisesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, Türk edebiyatının düşünce dünyasına derin katkılar sunan Kapadokya Üniversitesi kurucusu Alev Alatlı'nın 'Kadere Karşı Koy A.Ş.' adlı eseri merkeze alındı. Alanında uzman, gönüllü moderatörler eşliğinde gerçekleştirilen ve farklı disiplinlerin bakış açılarını buluşturan etkinlikte, Kadere Karşı Koy A.Ş. romanı; edebi, toplumsal, felsefi ve kültürel açılardan çok boyutlu ele alındı. Usta şair Behçet Necatigil'in kızı, yazar ve çevirmen Ayşe Sarısayın'ın onur konuğu olarak yer aldığı etkinliğe, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden (KTÜ) lisans ve lisansüstü öğrenciler, çeşitli liselerden öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Proje yürütücüsü Prof. Dr. Ülkü Eliuz'un projenin amacı ve edebi yaklaşımlar hakkında bilgiler paylaştığı açış konuşmasında; Roman, inceleme, çeviri, eleştiri, şiir gibi farklı türlerde bir külliyata sahip olan ve kendi tabiriyle ömrünü 'anlamlandırma' gayretine adayan Türk edebiyatının mütefekkir ismi Alev Alatlı'nın ölüm yıl dönümü için hazırlanan video-film gösterisi izletildi.

Programda, Uzm. Arzu Küçükosman'ın moderatörlüğünde, Alev Alatlı'nın Kadere Karşı Koy A.Ş. adlı romanı üzerine hazırlanan dört farklı sunum katılımcılarla paylaşıldı. KTÜ Lisans Öğrencisi Gül Çoğan 'Kadere Karşı Koy A.Ş.'de Kişi Kadrosu', KTÜ Doktora Öğrencisi Uzm. Gözde Albayrak 'Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında Kadere Karşı Koy A.Ş.', Trabzon Merkez Fen Lisesi Felsefe Öğretmeni Davut Coşkun 'Kadere Karşı Koy A.Ş.'de Sığdan Derine Türkiye Manzaraları' ve Trabzon Merkez Fen Lisesi 10. Sınıf Öğrencisi Kaan Karabayır, 'Toplumsal Kodlara Karşı Bir Direniş: Kadere Karşı Koy A.Ş.' sunumlarını dinleyicilerle paylaştılar. - NEVŞEHİR