Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç: "Trabzon'u Geleceğe Hazırlıyoruz"

(TRABZON) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Şehrimizin her noktasına hizmet götürmek için çalışıyoruz. Trabzon'u daha güçlü, daha modern ve daha yaşanabilir bir şehir haline getirmekte kararlıyız" dedi.

Genç, 2. Yıl Değerlendirme Toplantısı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Genç, burada yaptığı açıklamada, Trabzon'u daha yaşanılabilir bir şehir haline getirmek için yoğun çalışma yürüttüklerini vurguladı.

Göreve başladıkları günden bu yana rutin belediyecilik hizmetleri dışında 164 projeyi eş zamanlı yürüttüklerini belirten Genç, konuşmasına Trabzonspor'un galibiyeti ve Sebat Gençlik Spor'un şampiyonluğunu kutlayarak başladı.

Raylı sistem ihalesi 8 Nisan'da yapılacak

Şehir İçi Raylı Sistem Projesi'nin en önemli vaatlerinden biri olduğunu hatırlatan Başkan Genç, Akyazı-Meydan-Havalimanı hattını kapsayan 16 kilometrelik ilk etabın önceliklendirildiğini ve yapım ihalesinin 8 Nisan'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

İleri biyolojik arıtma

İleri biyolojik arıtma tesisini "şehrin geleceği" olarak nitelendiren Başkan Genç, "DSİ Genel Müdürümüzle protokol imzaladık. İleri biyolojik arıtma tesisi için proje çalışması başladı. Ayrıca bütün ilçelerimizde bu sorunu ortadan kaldırmak için arıtma tesisleri yapıyoruz. Trabzonumuzun derelerini ve denizimizi kanalizasyondan arındıracağız. Hedefimiz mavi bayraklı plajlar" dedi.

Füniküler ve ulaşım projeleri

Meydan-Çukurçayır arasında yapılması planlanan füniküler hattının finansmanı için alternatif modeller üzerinde çalıştıklarını vurgulayan Başkan Genç, Beşikdüzü-Of arasında planlanan elektrikli otobüs seferlerini 2027 yılında başlatacaklarını ve ilk etapta 14 elektrikli otobüs alacaklarını açıkladı.

Büyükşehir kendi enerjisini üretecek

Belediyenin enerji ihtiyacını karşılamak için GES ve HES çalışmaları yaptıklarını da belirten Genç, "Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde 170 dönümlük bir arazi üzerinde projelendirdiğimiz güneş enerjisi santralinin yapımına önümüzdeki temmuz ayında başlıyoruz. TİSKİ'nin HES ve GES projeleri ile birlikte 2027 itibarıyla elektrik ihtiyacımızı büyük ölçüde kendi üretimimizden sağlayacağız. Raylı sistemin enerji ihtiyacını da kendimiz üreteceğiz" dedi.

Turizm ve kültür hamlesi

Trabzon'un turizm potansiyelini artırmak için çalışmalar yürüttüklerini ve hedeflerinin turizmi 12 aya yaymak olduğunu belirten Başkan Genç, Turizm Master Planı'nı mayıs ayında tamamlayacaklarını ve yeni turizm rotaları konusunda önemli adımlar attıklarını söyledi.

Başkan Genç, Atapark'taki Haluk Ongan Sahnesi'nin yeri ve Avni Aker Millet Bahçesi'nde iki ayrı kültür-sanat merkezi yapacaklarını, şehre ayrıca bir kongre merkezi kazandırmayı hedeflediklerini açıkladı.

Sosyal projeler, tarımsal hizmetler, gençler ve emeklilere yönelik destekler, kültür-sanat faaliyetleri ve TİSKİ yatırımları konusunda da kapsamlı açıklamalar yapan Genç, "Şehrimizin her noktasına hizmet götürmek için çalışıyoruz. Trabzon'u daha güçlü, daha modern ve daha yaşanabilir bir şehir haline getirmekte kararlıyız" diye konuştu.