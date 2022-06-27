Trabzon'un ilk seyir terası Boztepe'de hayata geçiyor - Son Dakika
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Trabzon'un ilk seyir terası Boztepe'de hayata geçiyor

27.06.2022 15:13
Trabzon'un ilk seyir terası Boztepe'de hayata geçiyor

Trabzon'un Kent Balkonu Boztepe'de inşa ediliyor.

Trabzon'un Kent Balkonu Boztepe'de inşa ediliyor.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Boztepe Yürüyüş Platformu ve Seyir Terası Projesi'nde incelemelerde bulundu. Projenin son durumuyla ilgili yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Başkan Genç, projenin hayata geçmesiyle birlikte şehrin temaşa güzelliği olan en hakim noktasında yer alan Boztepe'nin Trabzon'un en cazip noktalarından biri haline geleceğini kaydetti.

Projenin yaklaşık 5000 m'lik bir yüzey alanında ve toplam uzunluğu 1 km olacak şekilde inşa edileceğini dile getiren Başkan Genç, "Şehrimizin en hakim, en seyirlik noktalarından biri olan Boztepe'yi seyir terası projesiyle taçlandırıyoruz. Projemizle birlikte Boztepemiz şehrimize gelen turist ve ziyaretçilerin yanı sıra hemşehrilerimizin de en çok rağbet edeceği bir mekan olacak. Kızlar Manastırı'ndan başlayan ve doğu yönüne doğru uzanan yaklaşık olarak 1 km uzunluğundaki seyir terası ve gezinti yolumuzda çalışmalara 18/04/2022 tarihinde başladık. Şu anda ise yerinde incelemelerde bulunuyoruz" diye konuştu.

Proje içinde yer alan üniteler hakkında bilgi veren Başkan Genç, yürüyüş platformunun 3 metre genişliğinde 2 adet kent balkonunun ise 20 metre genişliğinde olacağını ifade ederek şu bilgileri aktardı:

"Doğal yüzey üzerinde kazı dolgu en az yapılacak şekilde yerden her noktada en az 20-30 cm yükseklikte çelik ayaklar üzerinde inşa ediyoruz. Bu ayaklar üzerinde ahşap yürüyüş platformu inşa edilecek. Yürüyüş platformumuzun genişliği 3 metre, seyir balkonlarında ise genişlik 20 metreyi buluyor. Yine projemiz içinde 2 adet kafeterya, 2 adet de cam kaplama teras yapılacak. Seyirlik alanı en güzel olan yerlerde 2 adet ahşap kent balkonu inşa edilecek. Balkonlarımızda kamelya, salıncak, ahşap döşemeli oturma alanları ve yeşil alanlar olacak. Cam teraslar hariç tüm yüzeyler ahşap kaplama yapılacak. Projemizin bütün ünitelerini dinlenme, gezinti ve seyretme ağırlıklı olarak tasarladık."

Proje içinde ziyaretçilerin yeme ve içme ihtiyaçlarını karşılayabileceği iki adet büfenin yer alacağını kaydeden Genç, "Tabi ziyaretçilerimizin şehrimizin bu eşsiz manzarasını izlerken yeme içme ihtiyaçlarını karşılayabileceği iki adet büfeyi de hayata geçireceğiz. Yürüyüş platformu boyunca oturma bankları yer alacak. Projemizi yüklenici firmaya 21 milyon 487 bin TL'yle ihale ettik. Projenin bitiş tarihini ise 24/12/2022 tarihi olarak belirledik. Projemizi yıl sonuna kadar inşallah şehrimize kazandırarak çok cazip bir alan oluşturmuş olacağız" ifadelerini kullandı. - TRABZON

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Kaynak: İHA

Ahmet Metin Genç, Ortahisar, Trabzon, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Trabzon'un ilk seyir terası Boztepe'de hayata geçiyor - Son Dakika

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