Trabzon\'un yeni valisi Tahir Şahin göreve başladı

Kilis Valiliği görevinden Trabzon Valiliği görevine atanan Tahir Şahin, düzenlenen törenle göreve başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kilis Valiliği'nden Trabzon Valiliği'ne atanan Tahir Şahin, bugün Trabzon'da düzenlenen resmi törenle göreve başladı. Trabzon Valiliği'nin tarihi binasında düzenlenen karşılama törenine Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Trabzon İl Jandarma Komutanı Bahittin Murat Yakın, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı SG Binbaşı Aytaç Bayırlı ve il protokolü katıldı.

Karşılama töreninin ardından Valilik makamında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trabzon Valisi Tahir Şahin, "Cumhurbaşkanımızın tensip ve takdimleri ile atanmış olduğum Trabzon Valiliği görevine bugün itibariyle Bismillah diyerek başlamış bulunuyorum. Şahsımı bu onurlu göreve layık gören başta Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere sayın Bakanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Şehzadeler şehri, tarih ve medeniyet beşiği bu aziz topraklara hizmet edecek olmanın mesuliyetini büyük bir hassasiyet ve ciddiyetle taşıyarak tevdi edilen bu görevi Trabzon'umuza ve kıymetli hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Yaklaşık 4 bin yıllık köklü tarihi ile Doğu Karadeniz'in merkezi konumunda bulunan Trabzon Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethettiği, Yavuz Sultan Selim Han'ın yönettiği, Kanuni Sultan Süleyman Han'ın doğup büyüdüğü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele sürecinde duruşu dolayısıyla taktirle andığı ve sonrasında 3 kez ziyaret ettiği müstesna bir şehirdir" dedi.

"Trabzonspor, bu kadim şehrin ortak gururudur"

Vali Tahir Şahin, Trabzon'un üretken bir il konumunda olduğunu vurgulayarak "Doğal güzellikler, kültürel zenginliği, stratejik konumunun yanı sıra Trabzon, Karadeniz'in önemli bir ticaret ve lojistik merkezi, turizm potansiyeli yüksek cazibe noktası, üniversiteleri ile bir eğitim ve gençlik şehri, sanayi ve girişimcilik kapasitesi ile üretken bir il konumundadır. Sporla yoğrulmuş kimliğinin en güçlü sembollerinden biri olan Trabzonspor ise yalnızca elde ettiği sportif başarılarla değil taşıdığı mücadele ruhu, aidiyet duygusu ve gençlere ilham veren duruşu ile bu kadim şehrin ortak gururudur" ifadelerini kullandı. - TRABZON