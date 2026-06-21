Kayıp kedi 'Tom' 4 gün sonra bulundu - Son Dakika
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Kayıp kedi 'Tom' 4 gün sonra bulundu

Kayıp kedi \'Tom\' 4 gün sonra bulundu
21.06.2026 09:37  Güncelleme: 09:49
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Trabzon'da yaşayan koyu Trabzonspor taraftarı Evren Yolcu'nun bordo-mavili forma giydirdiği Scottish Fold cinsi kedisi Tom, balkondan atlayarak kaybolduktan 4 gün sonra sağlıklı bir şekilde bulundu. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran kayıp ihbarı mutlu sonla bitti.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan koyu Trabzonspor taraftarı Evren Yolcu'nun, bordo-mavili forma giydirip maçları birlikte izlediği 'Scottish Fold' cinsi kedisi Tom, kaybolduktan 4 gün sonra bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan belediye çalışanı Evren Yolcu'nun 3 yaşındaki kedisi Tom, sabahın erken saatlerinde apartmanın 4. katındaki evlerinin balkonundan atlayarak kayboldu. Özel tasarımlı bordo-mavili forma giydirip kaşkol takarak sık sık omzunda gezdirdiği kedisini bulmak için seferber olan Yolcu, mahallede arama çalışması başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Yolcu, görüntülerde Tom'un kaldırımda yürüdükten sonra apartmanın önüne geldiğini, merdivenlerden çıkarak bina giriş kapısını açmaya çalıştığını tespit etti. Binaya giremeyen kedinin bir süre sonra sokakta yürüyerek uzaklaştığı görüldü. Tasmasında altın sarısı zincir bulunan Tom'u bulana ödül verileceğini duyuran Yolcu'nun beklediği haber, kayboluşunun 4. gününde geldi. Bir ihbar üzerine Ortahisar ilçesine bağlı Pazarkapı Mahallesi'ne giden Yolcu, kedisini çalılıkların arasında buldu.

Kontrol amacıyla veterinere götürülen Tom'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Evren Yolcu, Tom'un yerini bildiren ve kendisi de kedi sahibi olan kişiye teşekkür ederek mama hediye etti.

Sosyal medyada kısa sürede seferberlik oluştu

Tom'un bulunması için Trabzon başta olmak üzere birçok ilden destek mesajı aldıklarını belirten Evren Yolcu, kayıp ilanlarının sosyal medyada kısa sürede geniş kitlelere ulaştığını söyledi. Yolcu, "Kamera kayıtlarını izledik gece 02.16 sıralarında evin penceresinden atlamıştı. Atladıktan sonra eve girmeye çalışıyor ama kapıyı açıp içeriye giremiyor. Sonrasında gözden kayboluyor. Kayıp ilanı verdik herkes çok sağ olsun çok ilgilendiler. Trabzon ve diğer illerden hatta yurt dışından bile insanlar ellerinden geleni yaptı. Herkesten Allah razı olsun. Çok fazla arayan oldu. Ben bu kadar beklemiyordum. Asılsız ihbarlar çıktı. Dalga geçen insanlar oldu. Onları çok kale almıyorum" dedi.

Telefonla gelen ihbar mutlu sonu getirdi

Tom'un bulunması için yeğeniyle birlikte afiş bastırdıklarını belirten Evren Yolcu, mahalle esnafının da arama çalışmalarına büyük destek verdiğini kaydederek, "Dükkanlara rica edip afişleri astık. Kapının önünde otururken telefonumuz çaldı. Bir kardeşimiz annesi ile birlikte aradı. Pazarkapı Mahallesi'ndeki çimenlerin orada Tom'u gördüklerini söyledi. Acaba o mu dedik. Ablamız 'ben onu yürümesinden tanıdım' dedi. Telefonu kapatmam ile oraya gitmem bir oldu. Yeğenim telefondan kedi sesi açtı. Sonrasında Tom'u bulduk. Onu görünce bir duygu patlaması yaşadım. Kavuştuk. Çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

Ödülü kabul etmeyen aileye mama hediyesi verdi

Tom'u bulduktan sonra veterinere götürdüğünü belirten Evren Yolcu, yapılan kontrollerde kedisinin genel sağlık durumunun iyi olduğunu vurgulayarak, "Veterinere getirdim. Herhangi bir sorunu yokmuş. 4. kattan atladığı için bir kas zedelenmesi olmuş. Yeni taşındığım için pencerede sineklik yoktu. Onun için önlem alacağım. Bir daha böyle bir şey yaşamak istemiyorum. Çok kötü bir duyguydu. Tom'u bulana para ödülü vermek istemiştim. Kendileri para ödülünü kabul etmediler. Çok ısrar ettim. Kedileri varmış onun için onlara mama hediye ettim" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayıp kedi 'Tom' 4 gün sonra bulundu - Son Dakika

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