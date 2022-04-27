Trafik eğitimi parkında çocuklar direksiyon başına geçti - Son Dakika
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Trafik eğitimi parkında çocuklar direksiyon başına geçti

27.04.2022 12:53
Trafik eğitimi parkında çocuklar direksiyon başına geçti

Darıca'da 3 bin 180 öğrenci, her gün belirli periyotlarla hem eğleniyor hem de trafik kurallarını uygulamalı olarak öğreniyor.

Darıca'da 3 bin 180 öğrenci, her gün belirli periyotlarla hem eğleniyor hem de trafik kurallarını uygulamalı olarak öğreniyor.

Darıca Belediyesi'nin çocuklara trafik kurallarını erken yaşta benimsetmek ve daha bilinçli bir toplum oluşturmak amacıyla inşa ettiği Trafik Eğitim Parkı'nda çocuklar direksiyon başına geçti. yaklaşık 4 buçuk bin metrekare alanda inşa edilen Trafik Eğitim Parkı'nda Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliğinde çocuklara verilen eğitimlerde, yaya ve araç trafiği hakkında teorik bilgiler verilip uygulamalar yapılıyor. Trafik Eğitim Parkı'nda ilk planlamaya göre, ilçe genelindeki ilkokul 4. sınıflarda okuyan toplam 3 bin 180 öğrenci her gün sınıf sınıf eğitim alanına gelerek hem uzman eğitmenler eşliğinde trafik kurallarını öğreniyor hem de eğlenceli vakit geçiriyor. Eğitimlerde çocukların trafikte ne yapmaları gerektiği, üst geçitlerin nasıl kullanılacağı, trafik levha ve ışıklarının ne işe yaradığı, yaya, sürücü ve yolcu olarak nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi konular anlatılırken, emniyet kemeri takmanın da önemi vurgulanıyor.

"Daha bilinçli nesiller yetişecek"

Darıca'da okuyan tüm 4. sınıf öğrencilerinin Trafik Eğitim Parkı'nda yıl boyunca trafik eğitimi alacaklarını belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Burada hazırlanan sınıflarda uzman eğitmenlerin verdiği teorik eğitimler ve daha sonra trafik pistinde verilen uygulamalı dersler trafik bilincine sahip bireylerin yetiştirilmesi açısından çok önemli. Trafikte araç sayısının her geçen gün daha da arttığına şahit oluyoruz. Böyle bir süreçte trafik eğitimini küçük yaşta almış, sağlıklı ve bilinçli bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın burada hem güzel vakit geçirebilmesi hem de trafik kurallarını öğrenmeleri adına her ayrıntıyı düşündük. İnşallah çocuklarımız burada alacakları eğitimle ileride trafik kurallarını bilen ve önemseyen bireyler olacaklar" diye konuştu. - KOCAELİ

Trafik eğitimi parkında çocuklar direksiyon başına geçti
Trafik eğitimi parkında çocuklar direksiyon başına geçti
Trafik eğitimi parkında çocuklar direksiyon başına geçti
Trafik eğitimi parkında çocuklar direksiyon başına geçti

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Milli Eğitim Müdürlüğü, Tragger, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Trafik eğitimi parkında çocuklar direksiyon başına geçti - Son Dakika


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