Trafik Haftası'nda polis ekipleri sürücü ve yayaları bilgilendirdi - Son Dakika
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Yerel

Trafik Haftası'nda polis ekipleri sürücü ve yayaları bilgilendirdi

Ordu'da Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde trafik polis ve jandarma ekipleri sürücülere ve yayalara yönelik bilgilendirme yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Ceren Özdemir Meydanı'nda etkinlik düzenledi. Etkinlikte stantlar açılarak sürücü, öğrenci ve sivil yol kullanıcılarına yönelik trafik kuralları konusunda bilgilendirme yapıldı. Köpek unsurları tarafından itaat ve uyuşturucu ile mayın araması gösterileri yapılarak, polis ve jandarma birimlerinde kullanılan araç-gereç ve malzemelerin tanıtımı yapıldı. Polis ekipleri tarafından alkol gözlüğü ile sürücülerde alkolün etkisi konusunda uygulamalı olarak bilgilendirme de yapılırken, çocuklara ise el broşürü, hikaye ve boyama kitapları, dedektif kimlik kartı ile balon dağıtıldı. İlçelerdeki personellerin de katıldığı etkinliğe vatandaşların ilgilisi yoğun oldu. Vatandaşlar, trafik konusunda daha da bilgilendiklerini belirterek, özellikle alkol gözlüğünü taktıktan sonra görmenin ciddi oranda zorlaştığını, insanların kurallara daha çok dikkat etmeleri gerektiğini ve alkollü araç kullanmamaları gerektiğini söylediler.

08.05.2024 20:45
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Trafik Haftası'nda polis ekipleri sürücü ve yayaları bilgilendirdi

ORDU - Ordu'da Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde trafik polis ve jandarma ekipleri sürücülere ve yayalara yönelik bilgilendirme yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Ceren Özdemir Meydanı'nda etkinlik düzenledi. Etkinlikte stantlar açılarak sürücü, öğrenci ve sivil yol kullanıcılarına yönelik trafik kuralları konusunda bilgilendirme yapıldı. Köpek unsurları tarafından itaat ve uyuşturucu ile mayın araması gösterileri yapılarak, polis ve jandarma birimlerinde kullanılan araç-gereç ve malzemelerin tanıtımı yapıldı. Polis ekipleri tarafından alkol gözlüğü ile sürücülerde alkolün etkisi konusunda uygulamalı olarak bilgilendirme de yapılırken, çocuklara ise el broşürü, hikaye ve boyama kitapları, dedektif kimlik kartı ile balon dağıtıldı. İlçelerdeki personellerin de katıldığı etkinliğe vatandaşların ilgilisi yoğun oldu.

Vatandaşlar, trafik konusunda daha da bilgilendiklerini belirterek, özellikle alkol gözlüğünü taktıktan sonra görmenin ciddi oranda zorlaştığını, insanların kurallara daha çok dikkat etmeleri gerektiğini ve alkollü araç kullanmamaları gerektiğini söylediler.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Trafik Haftası'nda polis ekipleri sürücü ve yayaları bilgilendirdi - Son Dakika

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