Trafik kazalarını önlemek amaçlı traktörlere reflektör takıldı - Son Dakika
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Trafik kazalarını önlemek amaçlı traktörlere reflektör takıldı

11.05.2022 09:18
Trafik kazalarını önlemek amaçlı traktörlere reflektör takıldı

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Derenti köyünde trafik haftası etkinlikleri çerçevesinde traktörlere reflektör takıldı.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Derenti köyünde trafik haftası etkinlikleri çerçevesinde traktörlere reflektör takıldı.

'Reflektör tak görünür ol' projesi çerçevesinde traktör kazalarını önlemek amacıyla Derenti köyünde çiftçilerin traktörlerine reflektör takıldı. Traktör kazalarını önlemek amaçlı vatandaşlar bilgilendirildi. Köydeki vatandaşlara ve çocuklara tişört, şapka ve kırmızı düdük hediye edildi. Programa Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Levent Çalış, Ziraat Odası Başkanı Hasan Şahin, Köy Muhtarı Ehliman Can ve vatandaşlar katıldı. - ÇANAKKALE

Trafik kazalarını önlemek amaçlı traktörlere reflektör takıldı
Trafik kazalarını önlemek amaçlı traktörlere reflektör takıldı
Trafik kazalarını önlemek amaçlı traktörlere reflektör takıldı
Trafik kazalarını önlemek amaçlı traktörlere reflektör takıldı
Trafik kazalarını önlemek amaçlı traktörlere reflektör takıldı
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Çanakkale, Hisarcık, Traktör, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Trafik kazalarını önlemek amaçlı traktörlere reflektör takıldı - Son Dakika


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