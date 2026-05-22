Trafik Kuralları Bayramda Hayat Kurtarır

Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Seyhan Öz, Kurban Bayramı tatili öncesinde kara yollarında yaşanacak trafik yoğunluğuna karşı sürücüleri kurallara uymaya ve dikkatli olmaya çağırdı.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla milyonlarca vatandaşın yollara çıkmaya hazırlandığını belirten Başkan Seyhan Öz, bayram dönemlerinde artan kaza riskine dikkat çekti. Bayramların matem değil, sevinç günleri olduğunu vurgulayan Öz, "Bayramlarda trafik kazaları yüzünden yasa bürünmeyelim, sevinçleri yaşayalım. Lütfen kurallara uyun, aşırı sürat yapmayalım. Canınız, canlarımız yanmasın" dedi.

"En iyi sürücü hız yapan değil, kaza yapmayandır"

Trafik kazalarının büyük bir çoğunluğunun aşırı hız ve hatalı sollama nedeniyle meydana geldiğini hatırlatan Başkan Öz, sürücülerin yoğunlaşan bayram trafiğinde her zamankinden daha fazla dikkatli olması gerektiğini söyledi. Başkan Seyhan Öz, bayram için memleketlerine veya tatile giden sürücüleri, sinirlerine hakim olmaya, hızdan ve hatalı sollamadan uzak durmaya, trafik kurallarına uymaya çağırdı. Dalgın, yorgun ve uykusuz araç kullanılmaması gerektiğinin altını çizen Öz, "Sürücülerimiz yol yapım ve onarım çalışmalarına dikkat etmeli. Bilinmelidir ki, en iyi sürücü hız yapan değil, kaza yapmayandır. Bilinçli sürücü; alkollü ve yorgun araç kullanmaz, kural ihlali yapmaz" ifadelerini kullanarak, sürücüleri trafik kurallarına uyarak dikkatli ve tedbirli araç kullanmaya çağırdı.

Araç bakımı ve ekipman uyarısı

Güvenli bir yolculuk için trafiğe çıkmadan önce yapılması gereken hazırlıklara da değinen Seyhan Öz, sürücülerin taşıtlarının teknik özelliklerine uygun bakımlarını muhakkak yaptırmaları gerektiğini kaydetti. Yolculuk sırasında emniyet kemeri takılmasının hayati önem taşıdığını ifade eden Öz, uyuşturucu etkisi yapacak ilaçlardan, ağır ve yağlı yemeklerden kaçınılması ve uzun seyahatlerde en az 3 saatte bir mola verilmesi gerektiğini kaydetti.

Öz, yolda oluşabilecek olumsuzluklara karşı araçlarda bulunması gereken ekipmanları da hatırlatarak, "Yolda oluşabilecek lastik patlaması riskine karşı araçta yedek lastik, ilk yardım seti, bijon anahtarı, reflektör ve çekme halatı bulundurulmalı. Sürücülerimiz araç kullanırken kesinlikle cep telefonu ile konuşmamalı. Genel trafik kurallarına uyulmalı ve hız sınırlarına riayet edilmeli. Sürücülerimiz trafikte birbirlerine karşı sevgi ve saygı kuralları içerisinde hareket edip, sabırlı bir şekilde araç kullanırlarsa kazalar büyük ölçüde azalacaktır" dedi. - İZMİR