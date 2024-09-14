Trafik Tartışması: Motosiklet Sürücüsü Aynayı Kırdı

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Maltepe'de bir motosiklet sürücüsü trafikte tartıştığı minibüs şoförüne sinirlenip hareket halindeyken minibüsün aynasını kırdı. O anlar seyir halindeki başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Olay Maltepe Bağdat Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre seyir halindeki motosiklet sürücüsü ile minibüs şoförü trafikte tartıştı. Tartışmanın ardından minibüs şoförü yoluna devam ederken, arkadan gelen motosiklet sürücüsü eliyle minibüsün aynasını kırdı. O anlar seyir halindeki başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi. - İSTANBUL