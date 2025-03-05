Trafikteki Çocuğa Şefkat Eli

Yerel

Afyonkarahisar'da yoğun trafikte yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 10 yaşlarındaki küçük çocuğun zorluk çektiğini gören kadın trafik polisi, abla şefkatiyle elinden tuttuğu çocuğu güvenli bir şekilde karşıya geçirdi.

Yürekleri ısıtan görüntü şehir güvenlik kameralarına Vilayet Kavşağı'nda yansıdı. Kentte trafik güvenliğini arttırmak, meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemek amacıyla Vilayet Meydanı'nda denetim görevini kadın trafik polisi araç trafiğinin yoğun olduğu saatlerde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir çocuğun zorluk çektiğini fark etti. Ardından bu duruma kayıtsız kalmayan polis memuru çocuğun elinden tutup güvenli bir şekilde karşıya geçmesini sağladı.

Kameralara yansıyan olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise "Çocuğumuzun güvenliğini ön planda tutan polis memurumuzun bu davranışı teşkilat olarak her zaman vatandaşımızın yanında olduğunun bir göstergesidir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR