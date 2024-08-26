Trakya Üniversitesi'nin 11. rektörü göreve başladı

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(EDİRNE) - Trakya Üniversitesi 11'nci rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler cübbe giyerek görevine resmen başladı. Hatipler, "Makamların, koltukların gelip geçici, önemli olanın kalıcı izler bırakmak olduğuna inanlardanım. Bu kurumu yönetirken en dikkat edeceğim hususların başında liyakat olacağını bu kürsüden sizlerin huzurunda özellikle vurgulamak istiyorum" dedi.

Hatipler için bugün Balkan Kongre Merkezi'nde devir teslim töreni düzenlendi. Trakya Üniversitesi 11'nci rektörü Prof. Dr. Musatafa Hatipler'in cübbesini, Trakya Üniversitesi 9-10'ncu rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu giydirdi. Hatipler, yaptığı konuşmada liyakat vurgusu yaptı. Törene, Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan ile protokol üyeleri ve akademisyenler katıldı.

Vali Sezer, yaptığı konuşmada, "Önemli olan burada bulunduğumuz görev süreci içerisinde hizmet etmiş olduğumuz insanlara, şehrimize gerçekten dokunabilmek. ve ayrılırken de arkamızda hoş bir seda bırakabilmek. Bu işlerin sonu bu bir de alnımızın akıyla görevimizi bizden sonra bayrağı ileriye götürecek mevkidaşlarımıza devretmek" dedi.

"Sizlerin huzurunda özellikle vurgulamak istiyorum"

Rektör Hatipler ise şöyle konuştu:

"Ait olduğumuz bin yıllığın kültürel mirasından kopmadan daha çağdaş daha yenilikçi dünyadaki teknolojik yenilikleri daha yakından takip eden bir misyonumuz olacaktır. Edirne geçmişte olduğu gibi bugün de kültürün ve sanatın başkentidir. Bu geleneğin devamındaki Trakya Üniversitesi kültürün de sanatın da öncüsü olmayı Edirne insanı ile etkin bir şekilde paylaşmalıdır. Makamların, koltukların gelip geçici olduğuna, önemli olanın kalıcı izler bırakmak olduğuna inanlardanım. Bu kurumu yönetirken en dikkat edeceğim hususların başında liyakat olacağını bu kürsüden sizlerin huzurunda özellikle vurgulamak istiyorum"

Trakya Üniversitesi 9-10'ncu rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da görevden ayrılırken herkesten helallik istedi.