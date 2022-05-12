Tramvay çalışmaları kaldırım düzenleme çalışmaları ile başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Tramvay çalışmaları kaldırım düzenleme çalışmaları ile başladı

12.05.2022 09:22
Tramvay çalışmaları kaldırım düzenleme çalışmaları ile başladı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük'ün çehresini değiştirecek vizyon projelerden birisi olan BOZTRAM raylı sistem ile ilgili başlayan kaldırım düzenleme çalışmalarını ziyaret etti.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük'ün çehresini değiştirecek vizyon projelerden birisi olan BOZTRAM raylı sistem ile ilgili başlayan kaldırım düzenleme çalışmalarını ziyaret etti.

Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu beraberindeki Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu ile birlikte ilçenin Bilecik yönü girişinden başlatılan kaldırım düzenleme çalışmalarında incelemelerde bulundu.

İlçede İsmet İnönü Caddesi üzerinde 5500 metre uzunluğunda çift hatlı çevre dostu elektrikli vagonlarla hizmet verecek Tramvay Projesi ile ana cadde üzerindeki araç trafiğinin yoğunluğu azaltılarak park probleminin de çözümüne katkı sağlanması amaçlanıyor. - BİLECİK

Tramvay çalışmaları kaldırım düzenleme çalışmaları ile başladı
Tramvay çalışmaları kaldırım düzenleme çalışmaları ile başladı
Tramvay çalışmaları kaldırım düzenleme çalışmaları ile başladı
Tramvay çalışmaları kaldırım düzenleme çalışmaları ile başladı
Tramvay çalışmaları kaldırım düzenleme çalışmaları ile başladı
Tramvay çalışmaları kaldırım düzenleme çalışmaları ile başladı

YORUMLAR
500
Ali Koç ve Ekrem İmamoğlu bir araya geldi, buzlar çözüldü Ali Koç ve Ekrem İmamoğlu bir araya geldi, buzlar çözüldü Zeydan Karalar'dan Estram'a Ziyaret Zeydan Karalar'dan Estram'a Ziyaret

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bilecik, Tramvay, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tramvay çalışmaları kaldırım düzenleme çalışmaları ile başladı - Son Dakika


Son Dakika
09:43 Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi finali için geri sayım başladı
09:34 Oğlum dizisinde dün akşam neler yaşandı? Demet ve Sedat kiminle mücadele etmek zorunda kaldı?
09:26 Gülümse Kaderine dizisinin dün akşamki yeni bölümünde neler yaşandı? Yaren'in kimliğini öğrenen Neval'in tepkisi ne oldu?
09:20 Survivor yarışmasından elenen Gökhan, Türkiye'de artan fiyatlara isyan etti: Allah sonumuzu hayır etsin
09:14 Sadakatsiz'de dün akşam neler oldu? Volkan'ı yaralayan Derin tutuklandı mı?
09:12 Ünlü mankenler Kürtçe müzik eşliğinde Diyarbakır'da defile yaptı, beyaz güvercin uçurdu
09:11 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Bebeğine kavuşan Defne'nin mutluluğu ne kadar sürdü?
09:03 Lüks otomobil, 7 araçlı zincirleme kazaya neden olduktan sonra kaçtı
09:00 Gülşen'in 3 parçadan oluşan, mavi derin göğüs dekolteli elbisesi yine çok cüretkardı
09:00 Bilim dünyasında çığır açacak keşif: Ölümü yenme ihtimali var!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 09:47:42. #1.12#
SON DAKİKA: Tramvay çalışmaları kaldırım düzenleme çalışmaları ile başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement