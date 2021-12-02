Üye Girişi
Travel Turkey'de, Çeşme'ye yoğun ilgi - Son Dakika

Travel Turkey'de, Çeşme'ye yoğun ilgi

02.12.2021 19:36
Travel Turkey'de, Çeşme'ye yoğun ilgi

İzmir'de, bu yıl 15'ncisi düzenlenen Travel Turkey'de açılan Çeşme standı, yine ilgi odağı oldu.

İzmir'de, bu yıl 15'ncisi düzenlenen Travel Turkey'de açılan Çeşme standı, yine ilgi odağı oldu.

Dünyanın dört bir yanından turizm profesyonellerini İzmir'de bir araya getiren Travel Turkey İzmir-15. Uluslararası Turizm Fuar ve Kongresi, bu yıl ilk defa TTI Outdoor – Kamp, Karavan, Outdoor ve Ekipmanları Fuarı'yla eş zamanlı kapılarını açtı. Fuar, Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen turizm paydaşlarını İzmir'de buluşturdu. 2–4 Aralık 2021 tarihleri arasında 22 il ve 5 ülkeden 500 katılımcıyı 58 ülkeden gelen ziyaretçilerle bir araya getiren fuarda dünya turizm trendleri ve Türkiye'nin tarihi ve kültürel değerleri tanıtılıyor.

Travel Turkey'de bu yıl da özel dekoruyla açılan ve yoğun ilgi ilgi çeken Çeşme standına gelen konukları, Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, Belediye Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis Üyeleri karşıladı. Çeşme'de daha önce Kaymakamlık yapan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'in de ağırlandığı Çeşme standını, çok sayıda Belediye Başkanı da ziyaret etti. Çeşme ve Alaçatı sokaklarına renk katan begonviller, Çeşme standını da renklendirirken, Çeşme limonu fidanları da stantta yer aldı.

Çeşme'nin ünlü Çeşme limonu, Çeşme mandalinası, karakılçık buğdayı ve karakılçıktan üretilen ekmeği, dünyaca ünlü Çeşme anasonu, coğrafi işaret alan Çeşme kavunu, beyaz soğanı, sakız enginarı, zeytinyağı ve sakızı da stantta sergilendi. Standa gelen ziyaretçilere, Çeşme'nin tarihi ve doğal güzellikleri, ince kumu ve berrak denizi, mavi bayraklı plajları, gastronomisi, dünyaca ünlü sörf ve kitesurf merkezleri de tanıtılarak, huzurlu, güvenli, sağlıklı tatil için turizm cenneti Çeşme'ye davet ediliyorlar.

Çeşme standında konukları ağırlayan Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, sosyal medya sayfasında şunları yazdı:

"Travel Turkey İzmir Fuarı'nda Çeşmeli kurum ve işletmelerin stantlarını ziyaret ettik. Pek çok Kamu Kurum Yöneticisi ve sektör temsilcisi ile bir araya geldik. Değerli meslektaşım, eski Çeşme Kaymakamımız şimdiki Nevşehir Valimiz İnci Hanımefendi de nazik bir ziyaret yaptı."

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da, sosyal medya sayfasında yaptığı paylaşımda, "2-4 Aralık tarihlerinde İzmir'de düzenlenen 15'inci Travel Turkey Fuarı'nda yerimizi aldık. Begonvil kaplı sokaklarımızı deneyimlemek, dünyaya ün salmış plajlarımızı tanımak ve birbirinden lezzetli ikramlarımızdan tatmak istiyorsanız siz de standımıza davetlisiniz. A HOL'ü, A22 NO'lu ve C114 NO'lu stantlarda sizlerle olacağız. Stantlarımıza mutlaka bekliyoruz" diye yazdı. - İZMİR

Travel Turkey'de, Çeşme'ye yoğun ilgi
Travel Turkey'de, Çeşme'ye yoğun ilgi
Travel Turkey'de, Çeşme'ye yoğun ilgi
Travel Turkey'de, Çeşme'ye yoğun ilgi
Travel Turkey'de, Çeşme'ye yoğun ilgi
Travel Turkey'de, Çeşme'ye yoğun ilgi
Travel Turkey'de, Çeşme'ye yoğun ilgi

Turkey, Turizm, İzmir, Çeşme, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Travel Turkey'de, Çeşme'ye yoğun ilgi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Lodosun etkisiyle Caddebostan sahili çöp içinde kaldı 19:24 Lodosun etkisiyle Caddebostan sahili çöp içinde kaldı
Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz 18:17 Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi 16:44 Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi 23 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın gizlice evlendiği ortaya çıktı 15:58 23 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın gizlice evlendiği ortaya çıktı Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak! 15:23 Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak! Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı 13:44 Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? 12:58 Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı 12:03 İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı

Son Dakika Haberleri
19:37 Burak Yılmaz'ın futbolu bırakmak istediği Süper Lig takımı belli oldu
19:23 Lodosun etkisiyle Caddebostan sahili çöp içinde kaldı
18:57 13 yaşındaki çocuğu taciz etti iddiası mahalleliyi harekete geçirdi
18:32 Son Dakika! SMA Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale geliyor
18:30 Fenerbahçe ve Galatasaray, "Kadına şiddete son" diyerek derbi maçına çıkacak
18:16 Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik
18:16 Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz
17:57 Nani'nin Fenerbahçe'ye dönmesinin önünde engel kalmadı
17:39 Sacha Boey haftalar sonra İstanbul'a dönüyor
17:23 İrem Derici çok konuşulan konser elbisesi hakkında konuştu: Alttan göğüs dekoltesi verdim
Burak Yılmaz'ın futbolu bırakmak istediği Süper Lig takımı belli oldu Burak Yılmaz'ın futbolu bırakmak istediği Süper Lig takımı belli oldu         
19:38
Son Dakika! SMA Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale geliyor Son Dakika! SMA Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale geliyor         
18:32
Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik         
18:17
Gaziantep'te babası tarafından dövülen Cihan bebekten sevindiren haber Gaziantep'te babası tarafından dövülen Cihan bebekten sevindiren haber         
16:41
Tanju Özcan'dan Erdoğan'ın faizle mücadelesine destek: En yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım Tanju Özcan'dan Erdoğan'ın faizle mücadelesine destek: En yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım         
15:25
Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli         
14:19
Kaçak şüpheli yakalanınca kendisine sinirlendi: Kendi ayaklarımla geldim buraya Kaçak şüpheli yakalanınca kendisine sinirlendi: Kendi ayaklarımla geldim buraya         
13:43
Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi         
12:54
"İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu? "İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu?         
12:03
Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi? Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi?         
11:56
Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek         
11:51
Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum         
10:39
İki aylık bebeği döven baba "ağladığında boğazını sıkacaksın" demiş! İki aylık bebeği döven baba "ağladığında boğazını sıkacaksın" demiş!         
10:36
Alec Baldwin setteki kazaya ilişkin konuştu: Tetiği ben çekmedim! Alec Baldwin setteki kazaya ilişkin konuştu: Tetiği ben çekmedim!         
10:23
Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!         
10:19
Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü         
09:38
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 19:44:18. #1.12#
SON DAKİKA: Travel Turkey'de, Çeşme'ye yoğun ilgi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement