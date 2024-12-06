Travel Turkey İzmir Fuarı'nda Eksiklikler Dikkat Çekti - Son Dakika
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Travel Turkey İzmir Fuarı'nda Eksiklikler Dikkat Çekti

Travel Turkey İzmir Fuarı\'nda Eksiklikler Dikkat Çekti

ETİK Başkanı Mehmet İşler, bu yılki Travel Turkey İzmir Fuarı'nın açılışının geçmiş yıllardaki görkemden uzak olduğunu belirterek, şehrin liderlerinin ve kanaat önderlerinin katılmamış olmasının sektör açısından bir eksiklik olduğunu vurguladı. İzmir'in turizm potansiyelini artırmak için yeni stratejik planlara ihtiyaç olduğunu ifade etti.

06.12.2024 11:27  Güncelleme: 11:28
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Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, EMITT'ten sonra Türkiye'nin en büyük turizm fuarlarından biri olan Travel Turkey İzmir Fuarı'nın bu yılki açılışının geçmiş yıllardaki görkeminden uzak olduğunu belirterek, "Şehrin kanaat önderlerini ve liderlerini burada görmek isterdik. Bu eksiklik biz turizmcileri üzdü" dedi.

Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı'nın, turizm sektörünün önemli buluşma noktalarından biri olduğunu ve İzmir'in ekonomik ve kültürel potansiyelini ortaya koyduğunu vurgulayan İşler, "Rahmetli Ahmet Piriştina'nın söylediği gibi, İzmir'in 'Kongreler ve Fuarlar Şehri' olma hedefi doğrultusunda bu tür etkinliklere ev sahipliği yapması oldukça değerli bir adım. Bu felsefeyi hala benimsiyoruz ve bu tür etkinliklerin şehrin turizm potansiyeline katkı sağladığını düşünüyoruz. Ancak ne yazık ki bu yıl fuarın açılışı geçmiş yıllardaki görkeminden uzaktı. Bu yılki fuarın açılışında şehrin liderlerinin ve kanaat önderlerinin bulunmaması, sektör açısından bir eksiklik olarak dikkat çekti. Ne Sayın Valimiz, ne Büyükşehir Belediye Başkanımız, ne Ticaret Odası Başkanımız, ne de TÜRSAB Başkanımız açılışta yer aldı. İzmir gibi Türkiye'nin ikinci büyük şehri ve Travel Turkey gibi prestijli bir fuar için bu durum önemli bir eksikliktir. Şehrin kanaat önderlerini ve liderlerini burada görmek isterdik. Bu eksiklik biz turizmcileri üzdü" diye konuştu.

"Yeni bir stratejik plan oluşturulması şart"

Sektör olarak fuara sahip çıktıklarını ve İzmir'in büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan İşler, "İzmir, kültürel zenginlikleri ve gastronomi alanındaki potansiyeliyle büyük bir turizm merkezidir. Doğru bir stratejiyle bu değerleri harmanlayarak şehri turizmde hak ettiği yere taşıyabiliriz. Türkiye'nin 2030 yılı için 100 milyon turist hedefi bulunuyor. Bu yıl 60 milyon turist ağırlamayı bekliyoruz. İzmir'in de bu hedefte hak ettiği payı alabilmesi için yeni bir stratejik plan oluşturulması şart. İzmir, tarım ve sanayi şehri olmasının yanı sıra turizm kenti olarak da ön plana çıkmalıdır. Sağlık turizmi, gastronomi ve deniz-güneş turizmi gibi alanlarda büyük bir potansiyele sahibiz. Ancak bu potansiyelin tam anlamıyla değerlendirilebilmesi için daha fazla ehemmiyet ve yatırım gerekiyor" diye belirtti.

"Tüm paydaşlarımızla el ele çalışmaya kararlıyız"

ETİK Başkanı İşler, Atatürk'ün kadınlara seçme ve seçilme hakkını tanımasının 90. yıl dönümünde, Cumhuriyet'in beşiği olan İzmir'in turizme daha fazla sahip çıkmasını beklediklerini ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Turizm sektörü olarak İzmir'in hak ettiği değeri görmesi ve Türkiye'nin öncü turizm destinasyonlarından biri haline gelmesi için tüm paydaşlarımızla el ele çalışmaya kararlıyız." - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Travel Turkey İzmir Fuarı'nda Eksiklikler Dikkat Çekti - Son Dakika

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