Trendyol 1. Lig\'de Romantik Evlilik Teklifi

Trendyol 1. Lig 25. hafta mücadelesi öncesinde Amed Sportif Faaliyetler- Sakaryaspor karşılaşması, sahaya çıkmadan önce yaşanan romantik anlara sahne oldu. Taraftarların alkışları arasında yapılan evlilik teklifi tribünleri duygulandırdı.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Sakaryaspor'u ağırladı. Karşılaşma öncesinde statta unutulmayacak bir an yaşandı. Taraftarların arasında bulunan Yusuf Çağlar, kız arkadaşı Nisa Akın'a sürpriz bir evlilik teklifi yaptı. Tribünlerin tezahüratları ve alkışları eşliğinde diz çöken Çağlar'ın teklifine Nisa Akın "evet" cevabını verdi. Stadyumda bulunan taraftarlar çifti uzun süre alkışlarken, romantik anlar hem tribünlerde hem de sahada duygusal görüntülere sahne oldu. Karşılaşma öncesi yaşanan bu sürpriz, günün en çok konuşulan anlarından biri haline geldi. - DİYARBAKIR