TRT Erzurum\'da Gençlik ve Çocuk Korosu Konseri

TRT Erzurum Müdürlüğü tarafından düzenlenen konser programında, Türk Halk Müziği Gençlik ve Çocuk Korosu bir yıllık çalışmalarını sahneye taşıdı. TRT Erzurum'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuk korosu şefi Yasemin Deniz Akköse ve gençlik korosu şefi Enes Sönmez'in yönetimindeki öğrenciler sahne aldı.

Konserde üç yıldır eğitim alan öğrencilere teşekkür belgeleri verilirken, salonu dolduran izleyiciler performanslara büyük ilgi gösterdi.

Programa; Palandöken Kaymakamı Yusuf Dinç, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin, TRT Erzurum İl Müdürü Ayça Alemdar ve TRT Radyo Müdürü Feyza Yılmaz katıldı.

Ayça Alemdar ve Feyza Yılmaz etkinlikte kısa birer konuşma yaparak, çocukların ve gençlerin sanatsal gelişimini destekleyen bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaptı.

Program sonunda sahne alan öğrencilere ve emeği geçen eğitmenlere teşekkür edildi, izleyiciler sanat dolu bir akşamın keyfini yaşadı. - ERZURUM