TRT Erzurum'da Gençlik ve Çocuk Korosu Konseri - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

TRT Erzurum'da Gençlik ve Çocuk Korosu Konseri

TRT Erzurum\'da Gençlik ve Çocuk Korosu Konseri
24.05.2025 12:46  Güncelleme: 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TRT Erzurum Müdürlüğü tarafından düzenlenen konserde Türk Halk Müziği Gençlik ve Çocuk Korosu sahne aldı. Öğrencilerin performansları büyük ilgi gördü ve katılımcılara teşekkür belgeleri verildi.

TRT Erzurum Müdürlüğü tarafından düzenlenen konser programında, Türk Halk Müziği Gençlik ve Çocuk Korosu bir yıllık çalışmalarını sahneye taşıdı. TRT Erzurum'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuk korosu şefi Yasemin Deniz Akköse ve gençlik korosu şefi Enes Sönmez'in yönetimindeki öğrenciler sahne aldı.

Konserde üç yıldır eğitim alan öğrencilere teşekkür belgeleri verilirken, salonu dolduran izleyiciler performanslara büyük ilgi gösterdi.

Programa; Palandöken Kaymakamı Yusuf Dinç, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin, TRT Erzurum İl Müdürü Ayça Alemdar ve TRT Radyo Müdürü Feyza Yılmaz katıldı.

Ayça Alemdar ve Feyza Yılmaz etkinlikte kısa birer konuşma yaparak, çocukların ve gençlerin sanatsal gelişimini destekleyen bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaptı.

Program sonunda sahne alan öğrencilere ve emeği geçen eğitmenlere teşekkür edildi, izleyiciler sanat dolu bir akşamın keyfini yaşadı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlik, Gençlik, erzurum, Kültür, Sanat, Çocuk, Müzik, Yerel, Trt, Son Dakika

Son Dakika Yerel TRT Erzurum'da Gençlik ve Çocuk Korosu Konseri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alman turist elektrikli scooter ile tarihi eser kaçırırken yakalandı Alman turist elektrikli scooter ile tarihi eser kaçırırken yakalandı
Okul inşaatında insan kemikleri ve kafatası çıktı Okul inşaatında insan kemikleri ve kafatası çıktı
Zincir markette çalışan genç kız, yaşadıklarına daha fazla dayanamadı Zincir markette çalışan genç kız, yaşadıklarına daha fazla dayanamadı
Efsane stat 95 yıl sonra yıkılıyor Efsane stat 95 yıl sonra yıkılıyor
Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın kaçma anı güvenlik kamerasında Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın kaçma anı güvenlik kamerasında
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin doğurganlık hızı tarihte ilk kez 1.48’e geriledi, bu bir felaket Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin doğurganlık hızı tarihte ilk kez 1.48'e geriledi, bu bir felaket
Şampiyon takım ligden çekilme kararı aldı: Bizim kıymetimiz bilinmedi Şampiyon takım ligden çekilme kararı aldı: Bizim kıymetimiz bilinmedi
Bahçeli’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Tekrar aday olma derdim yok“ sözlerine itiraz Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tekrar aday olma derdim yok" sözlerine itiraz
Oğuz Murat Aci’nin annesiyle eşi canlı yayında tartıştı: O bedduayı çocuğuma mı ediyorsun Oğuz Murat Aci'nin annesiyle eşi canlı yayında tartıştı: O bedduayı çocuğuma mı ediyorsun?
Türkiye’de kuraklık alarmı Gıda fiyatları fırlayabilir Türkiye'de kuraklık alarmı! Gıda fiyatları fırlayabilir
Yatalak annesine baktığı kişiden hamile kalan kadın, aldığı cevapla şoke oldu Yatalak annesine baktığı kişiden hamile kalan kadın, aldığı cevapla şoke oldu

13:30
Konya’da büyük fuhuş operasyonu: 21 şüpheli tutuklandı, 74 kadın kurtarıldı
Konya'da büyük fuhuş operasyonu: 21 şüpheli tutuklandı, 74 kadın kurtarıldı
13:12
Borsa soruşturmasında Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş tutuklandı
Borsa soruşturmasında Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş tutuklandı
12:04
Türkiye’nin konuştuğu tekel bayii cinayeti davasında ara karar açıklandı
Türkiye'nin konuştuğu tekel bayii cinayeti davasında ara karar açıklandı
11:57
Bakanlık firmaları ifşa etti İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz
Bakanlık firmaları ifşa etti! İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz
18:55
Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutukluluğuna devam kararı
Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna devam kararı
17:59
Süper Lig’e son bilet 1. Lig’de play-off finalinin adı belli oldu
Süper Lig'e son bilet! 1. Lig'de play-off finalinin adı belli oldu
17:48
Casus kamera ile tüm Türkiye’yi izleyip, 55 bin görüntü toplamış
Casus kamera ile tüm Türkiye'yi izleyip, 55 bin görüntü toplamış
17:41
Üniversiteliler yüzde 74’lük zammı protesto etti
Üniversiteliler yüzde 74'lük zammı protesto etti
17:40
Özel, salı gününe kadar süre tanıdı: Sayıştay’ın işlem yapın dediği AK Partili belediyeleri açıklayacağım
Özel, salı gününe kadar süre tanıdı: Sayıştay'ın işlem yapın dediği AK Partili belediyeleri açıklayacağım
16:58
Sıcak havadan bunalan Mauro Icardi ve China Suarez, havuzda aşka geldi
Sıcak havadan bunalan Mauro Icardi ve China Suarez, havuzda aşka geldi
16:54
Türk profesörün şakasını dünya basını gerçek sandı, röportaj isteyen bile oldu
Türk profesörün şakasını dünya basını gerçek sandı, röportaj isteyen bile oldu
16:52
14 yaşındaki kızın şüpheli ölümü Evde başından vurulmuş halde bulundu
14 yaşındaki kızın şüpheli ölümü! Evde başından vurulmuş halde bulundu
16:49
Maaşı da belli Yunus Akgün imzayı atıyor
Maaşı da belli! Yunus Akgün imzayı atıyor
16:28
Yatalak annesine baktığı kişiden hamile kalan kadın, aldığı cevapla şoke oldu
Yatalak annesine baktığı kişiden hamile kalan kadın, aldığı cevapla şoke oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2025 14:39:06. #7.13#
SON DAKİKA: TRT Erzurum'da Gençlik ve Çocuk Korosu Konseri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.