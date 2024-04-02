YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
TRT ortak yapımı "Ekip: Siberay Güneş Fırtınası" filminin galası Ankara'da yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

TRT ortak yapımı "Ekip: Siberay Güneş Fırtınası" filminin galası Ankara'da yapıldı

TRT ortak yapımı "Ekip: Siberay Güneş Fırtınası" filminin galası Ankara\'da yapıldı

TRT Çocuk ekranlarının sevilen çizgi dizisi Ekip: Siberay, sinemaya uyarlanarak Ekip: Siberay Güneş Fırtınası ismiyle vizyona girecek. Film, TRT ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanlığı iş birliğiyle hazırlandı. Ankara'da gerçekleştirilen gala etkinliğine aileler ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Filmin yapımcısı Murat Kaya, çocuklara siber dünyada okuryazarlık kazandırmayı hedeflediklerini belirtti. Film, 3D animasyon tekniğiyle hazırlanmış olup, güneş fırtınası sonrası internetin kesilmesi ve bilgisayar korsanının zarar vermesi üzerine bir hikaye anlatmaktadır.

02.04.2024 18:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

5 Nisan'da vizyona girecek TRT ortak yapımı "Ekip: Siberay Güneş Fırtınası" sinema filminin galası Ankara'da yapıldı.

TRT Çocuk ekranlarının sevilen çizgi dizisi "Ekip: Siberay" sinemaya uyarlanarak "Ekip: Siberay Güneş Fırtınası" ismiyle beyaz perdede izleyicisiyle buluşacak. Film, TRT ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanlığı iş birliğiyle hazırlandı. Ankara'da Bilkent Center'da gerçekleştirilen galaya, aileler ve çocuklar akın etti.

"Siber dünyada okuryazarlık kazandırma hedeflerimiz var"

Filmin yapımcısı Murat Kaya, burada yaptığı konuşmada, "İki yıldır çocuklarımıza siber dünyada okuryazarlık kazandırmak gibi hedeflerimiz vardı. İnternet problemleri, dijital ayak izi, siber zorbalık ve şifre hırsızlığı gibi birçok güncel konuda çocuklarımızı bilgilendirmeye çalıştık. Hatta ebeveynlerimizi de bilgilendirmiş olduk" ifadesini kullandı.

"Gişeyi bekliyoruz"

Filmin hazırlanış sürecinde çok güzel tepkiler aldıklarını belirten Kaya, "Okulların ara tatile girdiği dönemde filmimiz vizyona giriyor ve arkası bayram. Hemen bir hafta sonrası 'polis haftası'. Bizimde Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile beraber yürüttüğümüz, teknik anlamda destek aldığımız bir iş. Birçok şeyin bir araya geldiği bir süreç oldu bizim için. Çok keyifli ve heyecanlıyız. İnşallah kısmetimizde de gişeyi bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Çocuklarımız gözlerini ekrandan ayırmadan filmi izleyebilecek"

Çocukların baştan sona kadar keyifle izleyeceği bir film olduğunu aktaran Kaya, "Çocuklarımız gözlerini ekrandan ayırmadan filmi izleyebilecek. Çok tempolu ve heyecanlı geçiyor. Büyüklerimizde aynı şekilde izleyecek. Siber dünyanın siber kahramanlarını beyaz perdeye taşıdık. Orada herkesin heyecanını aktarmış olduk. Orada kendileri de bunu görmüş olacak" ifadesini kullandı.

3D animasyon tekniği ile hazırlanan film, dünyaya vuran güneş fırtınasıyla tüm dünyada internetin kesilmesinin ardından, bu durumdan faydalanan kötü amaçlı bir bilgisayar korsanının, birçok uygulamaya ve çevrimiçi oyunlara zarar vermesini işliyor. Hakan, Umut, Selvi ve Melis, bilgisayar korsanını bulmak ve zarar gören platformları onarmak için çabalıyor.

Öte yandan filmin yönetmenliğini ise Sinan Güngör ve Yunus Emre Çakır yaptı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara, Çocuk, Sinema, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TRT ortak yapımı 'Ekip: Siberay Güneş Fırtınası' filminin galası Ankara'da yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ata Tohumlarından üretilen binlerce fideyi dağıttı
    23 Mar Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ata Tohumlarından üretilen binlerce fideyi dağıttı

    Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Didim'de Ata Tohumlarından üretilen binlerce fidenin dağıtımını yaptıktan sonra Didim Pazarı'nı ziyaret etti. Çerçioğlu, yerel değerlere sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade etti.

  • BBP Genel Başkanı Destici, Oltu'da Belediye Başkan Adayı Koşar'a Tam Destek Verdi
    23 Mar BBP Genel Başkanı Destici, Oltu'da Belediye Başkan Adayı Koşar'a Tam Destek Verdi

    Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Oltu'da Büyük Birlik Partisi Belediye Başkan Adayı Nazım Koşar'a tam destek verdi. Destici, Oltu'da yapılan ziyaretin ardından konvoy eşliğinde ilçe merkezinde gezi yaparak esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Seçim koordinasyon merkezinde konuşan Koşar, Oltu'nun ekonomik ve sosyal yönden daha güçlü bir geleceğe kavuşmasını sağlayacaklarını belirtti.

  • CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Üniversitelerde Siyasi Propagandayı Eleştirdi
    23 Mar CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Üniversitelerde Siyasi Propagandayı Eleştirdi

    CHP Sözcüsü Deniz Yücel, bakanların yerel seçimler için üniversitelerde propaganda yapmasını eleştirdi ve bilim yuvalarının siyasi propaganda yeri olmadığını belirtti.

  • Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri engelli bireyler için uygun güzergahlar tespit etti
    23 Mar Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri engelli bireyler için uygun güzergahlar tespit etti

    Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan proje, Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen poster yarışmasında ikincilik ödülü kazandı. Proje, engellilerin şehir içinde sorun yaşamadan gezebilecekleri rotaları gösteren ve karşılaştıkları sorunları ilgili birimlere iletmelerini sağlayan bir mobil uygulama olarak tasarlandı. Proje danışmanı, projenin tüm engellilerin sosyal hayatını kolaylaştırmayı amaçladığını belirtti. Mobil uygulama, engellilerin fotoğraf çekerek ve açıklama ekleyerek sorunlu alanları işaretlemelerini ve yerel yönetimlerden çözüm beklemelerini sağlayacak. Proje, Gümüşhane'nin engebeli yapısı nedeniyle engellilerin ulaşımında yaşanan aksaklıkları gidermeyi hedefliyor.

  • Sinop'ta Değişim İçin Yakup Üçüncüoğlu
    23 Mar Sinop'ta Değişim İçin Yakup Üçüncüoğlu

    Eski İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Sinop'ta değişimin adının 31 Mart yerel seçimlerinde Yakup Üçüncüoğlu olacağını belirtti. AK Parti Sinop İl Başkanlığı iftar programında konuşan Üçüncüoğlu, Sinop'u AK belediyecilikle buluşturacaklarını söyledi.

  • Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, MHP ve DATÜB iftar programlarına katıldı
    23 Mar Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, MHP ve DATÜB iftar programlarına katıldı

    Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Teşkilatı ve Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) tarafından düzenlenen iftar programlarına katıldı. Başkan Aktaş, Cumhur İttifakı'nı destekleyerek Türkiye'nin milli bir duruş sergilediğini belirtti. Ayrıca, Ahıskalı hemşerilerin sorunlarının çözümü için desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

  • CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey İnegöl'de Seçim Çalışmalarını Sürdürdü
    23 Mar CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey İnegöl'de Seçim Çalışmalarını Sürdürdü

    CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, İnegöl'de seçim çalışmalarını sürdürdü. Bozbey, Yeniceköy Mahallesi'ne kapalı pazar yeri sözü verirken, Uludağ'daki suyun da önce Bursalıların hakkı olduğunu savundu.

  • CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi: İstanbul'daki Kürt oyları Ekrem İmamoğlu'na yönelecek
    23 Mar CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi: İstanbul'daki Kürt oyları Ekrem İmamoğlu'na yönelecek

    CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, İstanbul’daki Kürt oylarının Ekrem İmamoğlu’na yöneleceğini söyledi. Elçi, ”Seçim bölgem olan İstanbul üçüncü bölgede temas kurduğum kişilerden yola çıkarak değerlendirme yapmak isterim. Ekrem İmamoğlu’na Kürt seçmen nezdinde tahminlerin üzerinde bir teveccüh var. Bu teveccühün pekiştirilmesi, muhalefetin güçlenmesi açısından elzemdir” dedi.

  • AK Partili Akbaşoğlu, dört gözle ek zam bekleyen emeklilere tarih verdi
    23 Mar AK Partili Akbaşoğlu, dört gözle ek zam bekleyen emeklilere tarih verdi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara mitingi öncesi alanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili M. Emin Akbaşoğlu, ''Temmuz ayında emekliler için yeni adımlar atılacak'' dedi.

  • Hamza Dağ, Özgür Özel'e cevap verdi: 'Bizi sevmeye devam edecek'
    23 Mar Hamza Dağ, Özgür Özel'e cevap verdi: 'Bizi sevmeye devam edecek'

    Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine yönelik açıklamalarına cevap verdi. Dağ, seçim yaklaştıkça Özel'in sevgisinin artacağını belirtti.

  • Dünyanın En Uzun Rüzgar Türbini Kanatları Çin'de Üretildi
    23 Mar Dünyanın En Uzun Rüzgar Türbini Kanatları Çin'de Üretildi

    Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Bayannur şehrinde, dünyanın en uzun kara rüzgar türbini kanatlarının ilk seti başarıyla üretildi. Kanatlar, rüzgar enerjisi üretim kapasitesini ve verimliliğini artıracak şekilde büyük megavat rüzgar türbini ünitelerine monte edilecek. Yeni kanatlar, güvenilirlik ve mukavemet açısından üretim malzemelerinin sınırlarını zorlayan ve modern üretim teknolojisinde yenilikçiliği teşvik eden mükemmel bir sağlamlık ve dayanıklılık sergiliyor.

  • Aydın'da siyasetçilerin parti değiştirmesi moda oldu
    23 Mar Aydın'da siyasetçilerin parti değiştirmesi moda oldu

    Aydın'da siyasilerin görüşlerinde eskiden ölünceye kadar sapma olmazken son yıllarda parti değiştirmek adeta moda oldu. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde halkın karşısına belediye başkan adayı olarak çıkan isimler arasında genç yaşına rağmen en çok parti değiştiren isim ise Kuşadası'nın İYİ Parti'li Belediye Başkan Adayı Behcet Alp oldu.


17:54 Seçim sonrası ilk MYK’nın ardından Ömer Çelik’e açıkça soruldu: Neden kaybettiniz, erken seçim olacak mı Seçim sonrası ilk MYK'nın ardından Ömer Çelik'e açıkça soruldu: Neden kaybettiniz, erken seçim olacak mı?
17:26 Van’da başkanlığın AK Parti’ye geçmesine HÜDA-PAR’dan tepki: Halk iradesinin gasp edilmesidir Van'da başkanlığın AK Parti'ye geçmesine HÜDA-PAR'dan tepki: Halk iradesinin gasp edilmesidir
16:48 İstanbul’da 29 kişinin öldüğü gece kulübünü alevlerin sardığı ilk anlar kamerada İstanbul'da 29 kişinin öldüğü gece kulübünü alevlerin sardığı ilk anlar kamerada
14:38 Van’da başkanlık DEM Parti’den AK Parti’ye geçti Van'da başkanlık DEM Parti'den AK Parti'ye geçti
14:11 İstanbul’da gece kulübünde yangın faciası: 29 kişi hayatını kaybetti İstanbul'da gece kulübünde yangın faciası: 29 kişi hayatını kaybetti
17:19 Tarihi güne damga vuran an Kongre üyelerinden çok konuşulacak Ali Koç pankartı Tarihi güne damga vuran an! Kongre üyelerinden çok konuşulacak Ali Koç pankartı
16:51 Beşiktaş’taki yangın faciasına ilişkin 6 kişi gözaltına alındı Beşiktaş'taki yangın faciasına ilişkin 6 kişi gözaltına alındı
16:48 Onlarca kişinin can verdiği gece kulübündeki yangının görgü tanıkları anlattı: Sürünerek çıktı Onlarca kişinin can verdiği gece kulübündeki yangının görgü tanıkları anlattı: Sürünerek çıktı
16:31 Hep bir ağızdan aynı sloganı attılar Fenerbahçe’de Osayi Samuel ve Ali Koç’a büyük destek Hep bir ağızdan aynı sloganı attılar! Fenerbahçe'de Osayi Samuel ve Ali Koç'a büyük destek
16:15 TFF, Süper Lig kulüplerinin açıklamalarına cevap verdi TFF, Süper Lig kulüplerinin açıklamalarına cevap verdi
15:41 Manisa’nın yeni başkanından Cengiz Ergün’le ilgili skandal iddia: Belediyeden milyonlarca lira ödeme Manisa'nın yeni başkanından Cengiz Ergün'le ilgili skandal iddia: Belediyeden milyonlarca lira ödeme
15:22 Van’da başkanlığın AK Parti’ye geçmesine CHP lideri Özel’den sert tepki Van'da başkanlığın AK Parti'ye geçmesine CHP lideri Özel'den sert tepki
15:07 Van’da başkanlık DEM’den AK Parti’ye geçti, sokaklar savaş alanına döndü Van'da başkanlık DEM'den AK Parti'ye geçti, sokaklar savaş alanına döndü
14:43 AK Parti’nin seçimi kaybettiği Sancaktepe’de iftar çadırı neden kapatıldı Belediyeden açıklama var AK Parti'nin seçimi kaybettiği Sancaktepe'de iftar çadırı neden kapatıldı? Belediyeden açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2024 19:07:59. #1.13#
SON DAKİKA: TRT ortak yapımı "Ekip: Siberay Güneş Fırtınası" filminin galası Ankara'da yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement