Trump'a yönelik tarihi "sus payı" davasında ilk jüri üyeleri seçildi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik tarihi "sus payı" davasında 12 kişilik mahkeme jürisinin 7 üyesinin seçimi tamamlandı. Trump ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hakkındaki konuşma yasağına isyan ederek yasağın kaldırılması çağrısında bulundu.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, ilişki yaşadığı müstehcen film oyuncusu bir kadına 2016 başkanlık seçimleri öncesinde "sus payı" ödemekle suçlandığı davanın ikinci gününde New York'taki Manhattan Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşma öncesinde kendisine ait Truth Social platformundan açıklama yaparak hakkındaki konuşma yasağını eleştiren Trump, "Bu çelişkili, Trump'tan nefret eden yargıç televizyonda gün boyu yalan söyleyen ve bana nefret kusan insanlara cevap vermeme izin vermiyor. Avukatlarıma ve hukuk ekibime kaba davranıyor. New York adalet sistemi, dünyanın dört bir yanından gelen eleştirilerle yerle bir ediliyor. Konuşmak ya da en azından cevap verebilmek istiyorum. Seçimlere müdahale! Hileli, Anayasaya aykırı yargılama! Konuşma yasağını kaldırın!" ifadelerini kullandı.
İlk jüri üyeleri belirlendi
Trump, avukatları ve mahkeme üyelerinin salondaki yerini almasının ardından 12 kişilik jüri heyetinin seçimine devam edildi. Mahkeme heyeti ve Trump'ın savunma ekibi, jüri üyesi adaylarına politik görüşleri, haber alma konusundaki tercihleri, geçmişteki sosyal medya paylaşımları ve Trump ve onu destekleyen politik gruplarla ilişkilerine dair sorular sorarak yargılama sırasında adil davranabilecek isimleri belirlemeye çalıştı. Adil olamayacağını belirten birçok aday elenirken, farklı yaş, cinsiyet ve meslek gruplarından 7 kişi jüri üyesi olarak seçilip yemin etti. Yargıç Juan Merchan ismi açıklanmayan jüri üyelerine duruşmalara vaktinde gelme, rüşvet kabul etmeme ve kendilerini etkilemeye yönelik her türlü girişimi mahkemeye bildirme talimatı verdi. Seçilen jüri üyelerini kendilerini etkileyebilecek haberleri okumaktan ve izlemekten kaçınmaya çağıran Merchan, ayrıca üyeleri dava hakkında kimseyle konuşmamaları konusunda uyardı. Davanın görüldüğü Manhattan'da yaşayan sıradan vatandaşlardan oluşacak ve Trump'ın suçlu olup olmadığına karar verecek 12 kişilik jüri heyetinin kalan üyelerinin seçimine perşembe günü devam edilmesi bekleniyor.
Dava dün başlamıştı
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ilişki yaşadığı müstehcen film oyuncusu bir kadına 2016 başkanlık seçimleri öncesinde "sus payı" ödemek ve ödemeyi örtbas etmek için resmi kayıtlarda tahrifat yapmakla suçlandığı dava dün başlamıştı. İlk duruşmada Trump'ın reddi hakim talebi reddedilirken, Savcı Joshua Steinglass Trump'ın daha önce konulan konuşma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırılmasını talep etmişti. Mahkeme, konuşma yasağı ile ilgili talebin 23 Nisan'da görülecek duruşmada değerlendirilmesine karar vermişti. Jüri seçimine başlanan duruşmada, 50'den fazla jüri üyesi adayı tarafsız olamayacaklarını söyleyerek görev almama talebinde bulunmuştu. Kamuoyunda "sus payı" davası olarak da bilinen dava, Trump'ın ABD tarihinde bir ceza davasında yargılanan ilk eski ABD Başkanı olması nedeniyle önem taşıyor. Trump'ın dava sonunda 4 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor. - NEW YORK
Son Dakika › Yerel › Trump'a yönelik tarihi 'sus payı' davasında ilk jüri üyeleri seçildi - Son Dakika
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