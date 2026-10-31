Trump, Binance saldırısında Kuzey Kore bağlantısını henüz bilmediklerini açıkladı - Son Dakika
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Trump, Binance saldırısında Kuzey Kore bağlantısını henüz bilmediklerini açıkladı

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ABD Başkanı Trump, Binance'e yönelik siber saldırıyı incelediklerini ve arkasında Kuzey Koreli korsanların olup olmadığını bilmediklerini söyledi. Trump, Binance'in çalınan paraları geri alacağını garanti ettiğini belirterek durumun büyük ölçüde kontrol altına alındığını aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump, kripto para borsası Binance'e yönelik siber saldırının arkasında Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının olup olmadığını henüz bilmediklerini belirterek, "Bunu bilmiyoruz. Binance'e yönelik saldırıyı inceliyoruz" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın serbest bıraktığı ABD vatandaşı Stephen Hubbard ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, dünyanın en büyük kripto para borsası olarak bilinen Binance'e yönelik siber saldırının arkasında Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının olduğu yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine, "Bunu bilmiyoruz. Binance'e yönelik saldırıyı inceliyoruz" dedi. Trump, saldırıda çalınan paraların geri alınıp alınamayacağına ilişkin soru üzerine, Binance'in paraları geri alacağını ve bunu garanti ettiğini açıkladığını hatırlattı. Trump, konuyla ilgili olarak, "Bu bir siber saldırıydı. Sorun da bu. Bilirsiniz, eskiden geleneksel yöntemle çek imzalayıp para çekerdik. Şimdi işler farklı. İnsanlar artık parayı hiç görmüyor. Bu yüzden bunun her zaman biraz tehlikeli olduğunu düşünmüşümdür. Ama durumu büyük ölçüde kontrol altına aldıklarını söylüyorlar. Göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"İran'da harcadığımız paraları Venezuela'da telafi ettik"

İran'la yaşanan askeri gerilime de değinen Trump, "Konuşmak istiyorlar. Sürekli konuşuyorlar. Ama askerlerinin maaşlarını ödemiyorlar. Polislerinin maaşlarını ödemiyorlar. Başları büyük belada" dedi. İran konusunda vakitlerinin olduğunu öne süren Trump, "Bu bir savaş ama tipik bir savaş değil. Yedi aydır bu işin içindeyiz ve oradayız. Nispeten çok az para harcıyoruz" ifadelerini kullandı. İran savaşının maliyeti konusundaki eleştirilere yanıt veren Trump, "Birilerinin 'Para harcıyorsunuz' dediğini duydum. Ben de dedim ki, 'Harcadığımız parayı Venezuela'da on katından fazlasıyla telafi ettik'. Evet, nükleer silah tehdidinden kurtulmak için çok para harcadık ve bu hedefi başardık. Ancak İran'da harcadığımız her kuruşu, Venezuela'da yaptıklarımızla, yüz milyarlarca dolar kazanarak katbekat telafi ettik" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
Donald TrumpABD BaşkanıKuzey KoreTeknolojiDünyaYerelSon Dakika

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