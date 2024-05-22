Trump'ın avukatları savunmayı tamamladı, Trump ise dava hakkında eleştirilerde bulundu

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatları "sus payı" davasında savunmalarını tamamladı. Trump ise hakkındaki davayı eleştirerek "Ortada bir suç da, dava da yok" dedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ilişki yaşadığı yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'a 2016 başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödeme suçlamasıyla yargılandığı davaya New York'taki Manhattan Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Trump ifade vermek üzere mahkeme kürsüsüne çıkmazken, Trump'ın avukatı Todd Blanche ise tanıklara soracakları başka sorunun olmadığını belirterek savunmayı tamamladıklarını ifade etti. Jüri üyelerinin duruşma salonunu terk etmesinin ardından, Trump'ın avukatları ve mahkeme heyeti jüri üyelerine doğru karar verebilmeleri için okunacak rehber niteliğindeki yasal talimatlar üzerinde pazarlık yaptı. Trump'ın avukatı Emil Bove, mahkemenin jüri üyelerine "sus payı" ödemesinin yasadışı olmadığını talimat metninde hatırlatması talebinde bulunurken, Yargıç Juan Merchan ise "sus payı" ödemesinin yasa dışı olmadığının ifadeler sırasında birkaç kez tutanaklara girdiğini belirterek talebi reddetti. Merchan, "Bunun gerekli olduğunu düşünmüyorum" dedi. Mahkeme davaya önümüzdeki salı günü kapanış konuşmaları ile devam edileceğini açıkladı.

Trump Yargıç Merchan'ı hedef aldı

Trump ise, duruşma çıkışında yaptığı açıklamada, kendisine yönelik yargı sürecini eleştirerek, "Ortada bir suç da, dava da yok" dedi. Yargıç Juan Merchan'ı "taraflı" ve "çelişkili" olmakla suçlayan Trump, "Yargıç çok önyargılı ve çok yozlaşmış" ifadelerini kullandı.

4 yıl hapis cezası alabilir

Kamuoyunda "sus payı" davası olarak da bilinen davada Trump, ilişki yaşadığı müstehcen film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri öncesinde yaptığı "sus payı" ödemesini örtbas etmek için resmi kayıtlarda tahrifat yapmakla suçlanıyor. "Sus payı" ödemeleri ABD'de yasa dışı olmasa da, Trump'ın kayıtlarda tahrifat suçundan 4 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor. Dava, Trump'ın ABD tarihinde bir ceza davasında yargılanan ilk eski ABD Başkanı olması nedeniyle önem taşıyor. - NEW YORK