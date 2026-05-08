Trump: İran'a büyük bela açılacak

08.05.2026 07:20
Trump, İran ile ateşkesin devam ettiğini ancak anlaşma imzalanmazsa sorunlar yaşayacaklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yaşanan son askeri gerginliğe rağmen ateşkesin yürürlükte olduğunu ve temasların devam ettiğini belirterek, "Görüşmeler çok iyi gidiyor. Ama şunu anlamaları gerekiyor ki, anlaşma imzalanmazsa başlarına büyük bir bela açılacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'da bulunan Lincoln Anıtı Yansıma Havuzu'ndaki yenileme çalışmalarını denetleyerek burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. İran'la yaşanan son askeri gerginliğe değinen Trump, "Muhtemelen duymuşsunuzdur, bugün 3 muhbirimizi oradan çıkardık. Gemilerimiz ve personelimiz hiçbir zarar görmedi. Onlar bize ateş açtı, biz de onlara karşılık verdik. ve bizim ateş gücümüz onlarınkinden katbekat daha güçlüydü" dedi. İran'ın donanması önceki ABD saldırılarında büyük ölçüde yok edildiği için ABD gemilerine yönelik son saldırılarda küçük tekneleri kullandığını belirten Trump, "Ordumuz onları darmadağın etti. İran donanmasının yerini alan küçük teknelerin birçoğunu batırdı. Çünkü donanmanın yerini bunlar alıyor. Eskiden 159 teknelik bir donanmaları vardı. Şimdi hiç kalmadı. Hepsi denizin dibini boyladı" ifadelerini kullandı.

"İran'ın nükleer silahı olamaz"

Kendisine bundan sonraki planını soranların olduğunu belirten Trump, "Dedim ki, plan çok basit: İran'ın nükleer silahı olamaz. Nükleer bombası olamaz, olmayacak da. ve gerçekten yolun sonundalar, kesinlikle yolun sonundalar" yorumunu yaptı. İran'ın da nükleer silaha sahip olamayacağını artık anladığını öne süren Trump, "Bunun ihtimali sıfır. Bunu onlar da biliyor ve kabul ettiler. Bakalım bir anlaşma imzalamaya niyetliler mi?" değerlendirmesinde bulundu.

"Çabucak bir anlaşma imzalasalar iyi ederler"

"Son saldırılardan sonra İran'la ateşkes hala devam ediyor mu?" sorusuna "Evet" yanıtını veren Trump, "Bugün bize bulaşmaya kalktılar ve onları havaya uçurduk. Ben buna ufak bir mesele diyorum. Ateşkes bittiğinde size haber veririm ancak bunu bilmenize gerek kalmayacak. Sadece İran'dan yükselen o devasa parıltıya bakmanız gerekecek. O yüzden, çabucak bir anlaşma imzalasalar iyi ederler" uyarısında bulundu. İran'la yaşanan çok askeri gerilime rağmen müzakerelerin sürdüğünü belirten Trump, "Görüşmeler çok iyi gidiyor. Ama şunu anlamaları gerekiyor ki, anlaşma imzalanmazsa başlarına büyük bir bela açılacak" dedi. Trump, bir anlaşma imzalamayı İran'ın kendisinden çok daha fazla istediğini öne sürdü. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Yerel, Son Dakika

