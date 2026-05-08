Trump: İran'ı Gelecekte Daha Sert Alt Edeceğiz
Trump: İran'ı Gelecekte Daha Sert Alt Edeceğiz

08.05.2026 02:44
Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ABD gemilerine saldırının ardından İran'ı uyardı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesine ait 3 savaş gemisinin ateş altına alınmalarına rağmen Hürmüz Boğazı'ndan başarılı bir şekilde geçtiğini, ancak ABD misillemelerinin İran'a büyük zarar verdiğini belirterek, "İran hızlıca bir anlaşma imzalamazsa, tıpkı bugün onları tekrar alt ettiğimiz gibi, gelecekte de çok daha sert ve şiddetli bir şekilde alt edeceğiz" uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'tan, İran'la yaşanan son askeri gerilimle ilgili açıklama geldi. Kendisine ait Truth sosyal medya platformundan bir mesaj yayınlayan Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ABD savaş gemilerinin İran tarafından saldırıya uğradığını belirterek, "3 adet dünya standartlarında Amerikan muhribi, ateş altına alınmalarına rağmen Hürmüz Boğazı'ndan büyük bir başarıyla geçti. 3 muhribimizde herhangi bir zarar meydana gelmezken, İranlı saldırganlar büyük hasar gördü. Darmadağın edilmiş donanmalarının yerine kullanılan çok sayıda küçük tekneyle birlikte tamamen imha edildiler. Bu tekneler, hızlı ve etkili bir şekilde denizin dibini boyladı. Muhriplerimize füzeler atıldı, ancak bunlar kolayca düşürüldü. Aynı şekilde, insansız hava araçları (İHA) da gönderildi, fakat bunlar havadayken küle çevrildi. Tıpkı bir kelebeğin mezarına düşüşü gibi, çok güzel bir şekilde okyanusa düştüler" ifadelerini kullandı.

"İran normal bir ülke değil, deliler tarafından yönetiliyor"

Yaşanan son gerilim konusunda İran yönetimini suçlayan Trump, "Normal bir ülke bu muhriplerin geçişine izin verirdi, ancak İran normal bir ülke değil. Onlar deliler tarafından yönetiliyor ve ellerinde bir nükleer silah kullanma şansı olsaydı bunu kesinlikle yaparlardı. Ancak bu fırsatı asla bulamayacaklar" dedi. İran'a en kısa sürede ABD ile bir anlaşmaya varma uyarısında bulunan Trump, "İran hızlıca bir anlaşma imzalamazsa, tıpkı bugün onları tekrar alt ettiğimiz gibi, gelecekte de çok daha sert ve şiddetli bir şekilde alt edeceğiz" ifadelerini kullandı. Trump, Hürmüz Boğazı'ndan başarılı şekilde geçen 3 ABD muhribinin "çelikten duvar" olarak nitelediği İran'a yönelik deniz ablukasına katılacağını da sözlerine ekledi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Güvenlik, Yerel, Son Dakika

