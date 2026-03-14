Trump: İran'ın Planları Artık Öldü - Son Dakika
Trump: İran'ın Planları Artık Öldü

14.03.2026 03:38
Trump, İran'ın Orta Doğu'yu ele geçirme planlarını hedef aldı ve tüm askeri hedeflerin yok edildiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın tüm Orta Doğu'yu ele geçirme ve İsrail'i tamamen yok etme planlarının olduğunu savunarak, "Tıpkı İran'ın kendisi gibi, bu planları da artık öldü" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran rejimini hedef alan açıklamalarını sürdürüyor. Trump, Truth sosyal medya platformu üzerinden yayınladığı son mesajda, İran'ın tüm Orta Doğu'yu ele geçirme ve İsrail'i tamamen yok etme planlarının olduğunu savunarak, "Tıpkı İran'ın kendisi gibi, bu planları da artık öldü" ifadelerini kullandı.

Trump, Hark Adası'ndaki askeri hedeflerin yok edildiğini duyurmuştu

Trump, günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada, İran için kritik öneme sahip olan Hark Adası'na Orta Doğu tarihindeki en şiddetli bombardımanlardan birini gerçekleştirdiklerini duyurarak, "Hark Adası'ndaki tüm askeri hedefler tamamen yok edildi" demişti. İran'ın ABD saldırılarına karşı koyacak güce sahip olmadığını savunan Trump, rejim unsurlarına "Silah bırakıp ülkelerinin kalanını kurtarmak için akıllıca davranma" çağrısında bulunmuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Donald Trump, Diplomasi, Orta Doğu, Yerel, İran, Son Dakika

