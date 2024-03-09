Trump, Macaristan Başbakanı Orban ile Mar-a-Lago'da bir araya geldi

Yerel

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde Macaristan Başbakanı Viktor Orbn ile bir araya geldi.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olmasına kesin gözüyle bakılan eski ABD Başkanı Donald Trump Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde Macaristan Başbakanı Viktor Orbn ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Trump'ın resmi sitesi üzerinden yapılan yazılı açıklamada, ikilinin her iki ülkenin egemenliğini koruması için kritik önemde olan sınır güvenliğinin önemi de dahil Macaristan ve ABD'yi ilgilendiren çeşitli konuları ele aldığı kaydedildi.

Biden görüşmeyi eleştirmişti

Ülkesindeki demokratik gerileme ve Rusya ile olan dostane ilişkileri nedeniyle ABD yönetimi tarafından defalarca eleştirilen Macaristan Başbakanı Orbn, hükümetin daveti olmadan ABD'ye gitmişti. NATO üyesi bir ülkenin lideri olmasına rağmen mevcut ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetiminden kimseyle görüşmeyen Orbn'ın, eski ABD Başkanı Trump ile bir araya geleceği kamuoyuna yansımıştı. Pennsylvania'daki bir seçim kampanyası resepsiyonunda yaptığı konuşmada Trump'ın Orbn ile görüşmesini sert bir dille eleştiren Biden ise, Kasım seçimlerinin özgürlük ve demokrasiyle ilgili olduğunu belirterek, "Bugün Mar-a-Lago'da kiminle görüştüğünü biliyor musunuz? Demokrasinin işlemediğini düşündüğünü açıkça ifade eden Macar Orbn'la!" ifadelerini kullanmıştı. - FLORIDA