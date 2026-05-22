Trump, Polonya\'ya 5 Bin Asker Gönderecek

ABD Başkanı Donald Trump, Polonya'ya 5 bin ek asker göndereceklerini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Polonya'ya 5 bin ek asker göndereceklerini duyurdu. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin 2025 yılında yapılan seçimde zafer elde ettiğini hatırlatan Trump, "Desteklemekten gurur duyduğum Polonya'nın mevcut cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin başarıyla geride bıraktığı seçimi ve kendisiyle olan ilişkimizi göz önünde bulundurarak, ABD'nin Polonya'ya 5 bin ek asker göndereceğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON