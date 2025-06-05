Trump, Sınır Dışı Göçmenleri Balkan Ülkelerine Göndermek İstiyor - Son Dakika
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Yerel

Trump, Sınır Dışı Göçmenleri Balkan Ülkelerine Göndermek İstiyor

05.06.2025 13:54
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Trump, ABD'den sınır dışı edilen göçmenleri Sırbistan ve Balkan ülkelerine kabul ettirmek istiyor.

ABD medyasında yer alan haberde, Başkan Donald Trump'ın ülkeden sınır dışı ettiği göçmenleri Sırbistan ve diğer Balkan ülkelerinin kabul etmesini istediği ve buna yönelik çalışmalar yaptığı iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, göçmen karşıtı politikalarını ve sınır dışı operasyonlarını sürdürüyor. ABD merkezli Bloomberg TV'de yer alan haberde, Başkan Donald Trump'ın ülkeden sınır dışı ettiği göçmenleri, Sırbistan ile diğer Balkan ülkelerinin kabul etmesini istediği ve buna yönelik çalışmalar yaptığı iddia edildi. Bloomberg TV'nin konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberinde, bölge ülkelerine yönelik taleplerin hala sürdüğü ve bu adımın ABD'den gönderilen göçmenleri kabul etmeye istekli yabancı hükümetler bulmaya yönelik daha geniş bir stratejinin parçası olduğu vurgulandı.

Haberde, gönderilmek istenen bazı göçmenlerin, ilk olarak Biden döneminde uygulanan koruma programları kapsamında ABD'ye girdiği ifade edildi. ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bölgesel birimlerin bu fikri sunmakla görevlendirildiği aktarıldı.

Konuyla ilgili Beyaz Saray'dan ve ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmedi.

Moldova ve Kosova'ya gönderme seçeneği

ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesinde geçtiğimiz ay yayımlanan bir haberde, Trump yönetiminin sınır dışı edilen göçmenleri Moldova ve Kosova da dahil olmak üzere Balkanlar'da başka ülkelere ve dünyanın farklı bölgelerine gönderme seçeneklerini araştırdığı kaydedilmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Trump, Sınır Dışı Göçmenleri Balkan Ülkelerine Göndermek İstiyor - Son Dakika

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