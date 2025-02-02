Trump'tan İthalata Ek Gümrük Vergisi

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'den yapılan ithalata ek gümrük vergisi uygulanmasını öngören kararnameyi imzaladığı bildirildi.

20 Ocak'ta resmi olarak görevi devralan ABD Başkanı Donald Trump, seçim yarışı süresince birçok kez dile getirdiği ek vergiler konusunda harekete geçti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'den yapılan ithalata ek gümrük vergisi uygulanmasını öngören kararnameyi imzaladığı bildirildi. Bu kapsamda, Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağı kaydedildi. Kanada'dan ithal edilen enerji ürünlerine ise yüzde 10'luk daha düşük bir tarife uygulanacağı aktarıldı.

Trump sözünü tuttuğunu hatırlattı

ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu karar, yasadışı yabancıların ve fentanil de dahil olmak üzere vatandaşlarımızı öldüren ölümcül uyuşturucuların oluşturduğu büyük tehdit karşısında Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında alınmıştır" ifadelerini kullandı. Amerikalıları koruma ve herkesin güvenliğini sağlama görevinin ABD Başkanı olarak kendisine ait olduğunu vurgulayan Trump, "Seçim kampanyamda yasadışı yabancıların ve uyuşturucuların sınırlarımızdan girişini durdurma sözü verdim ve Amerikalılar ezici bir çoğunlukla bu yönde oy kullandı" hatırlatmasında bulundu. - WASHINGTON