Trump'tan İthalata Ek Gümrük Vergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Trump'tan İthalata Ek Gümrük Vergisi

ABD Başkanı Trump, Kanada, Meksika ve Çin ithalatına ek gümrük vergisi getiren kararnamesini imzaladı.

02.02.2025 04:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'den yapılan ithalata ek gümrük vergisi uygulanmasını öngören kararnameyi imzaladığı bildirildi.

20 Ocak'ta resmi olarak görevi devralan ABD Başkanı Donald Trump, seçim yarışı süresince birçok kez dile getirdiği ek vergiler konusunda harekete geçti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'den yapılan ithalata ek gümrük vergisi uygulanmasını öngören kararnameyi imzaladığı bildirildi. Bu kapsamda, Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağı kaydedildi. Kanada'dan ithal edilen enerji ürünlerine ise yüzde 10'luk daha düşük bir tarife uygulanacağı aktarıldı.

Trump sözünü tuttuğunu hatırlattı

ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu karar, yasadışı yabancıların ve fentanil de dahil olmak üzere vatandaşlarımızı öldüren ölümcül uyuşturucuların oluşturduğu büyük tehdit karşısında Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında alınmıştır" ifadelerini kullandı. Amerikalıları koruma ve herkesin güvenliğini sağlama görevinin ABD Başkanı olarak kendisine ait olduğunu vurgulayan Trump, "Seçim kampanyamda yasadışı yabancıların ve uyuşturucuların sınırlarımızdan girişini durdurma sözü verdim ve Amerikalılar ezici bir çoğunlukla bu yönde oy kullandı" hatırlatmasında bulundu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Donald Trump, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Kanada, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Trump'tan İthalata Ek Gümrük Vergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:29 Şarkıcı Merve Özbey’in iş insanı eşi ile emniyet müdürü gözaltında Şarkıcı Merve Özbey'in iş insanı eşi ile emniyet müdürü gözaltında
22:23 Kendisini yoğun bakımlık eden kocasını can çekişirken bile savundu Kendisini yoğun bakımlık eden kocasını can çekişirken bile savundu
21:49 Sedat Peker üniversiteden mezun oldu Sedat Peker üniversiteden mezun oldu
21:16 Yenidoğan çetesi davasında tutuklu bulunan Doktor İlker Gönen intihar etti Yenidoğan çetesi davasında tutuklu bulunan Doktor İlker Gönen intihar etti
18:38 İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli’den zehir zemberek çıkış İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli'den zehir zemberek çıkış
09:35 Ahmet Mümtaz Taylan’dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar’dan önce bana geldiler Ahmet Mümtaz Taylan'dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar'dan önce bana geldiler
09:32 Galatasaray’ın yıldızından taraftarı kahreden haber Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
09:25 Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı
09:19 Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim
09:14 Sır perdesi kalktı 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler Sır perdesi kalktı! 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler
09:14 İzmir’de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon İzmir'de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon
08:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turizm Bakanlığı’ndaki o ismi görevden aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turizm Bakanlığı'ndaki o ismi görevden aldı
08:51 Hülya Koçyiğit, Filiz Akın’ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi Hülya Koçyiğit, Filiz Akın'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi
08:13 Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, oğulları Atlas’a kavuştu Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, oğulları Atlas'a kavuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2025 05:30:20. #1.13#
SON DAKİKA: Trump'tan İthalata Ek Gümrük Vergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.