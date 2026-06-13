Trump, Uyuşturucu Karteli Liderini Öldürdü - Son Dakika
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Trump, Uyuşturucu Karteli Liderini Öldürdü

13.06.2026 07:29
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ABD, Nio Guerrero'yu öldürdü; Trump, Biden'ı eleştirerek kartellere karşı savaş açtığını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, uyuşturucu karteli Tren de Aragua'nın lideri Nio Guerrero'nun Venezuela ile yakın koordinasyon içinde gerçekleştirilen ABD operasyonu ile öldürüldüğünü açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin uyuşturucu kartellerine karşı yürüttüğü mücadele ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Truth sosyal medya platformundan bir mesaj yayınlayan Trump, uyuşturucu karteli Tren de Aragua'nın lideri Nio Guerrero'nun ABD Güney Komutanlığı'nın (SOUTHCOM) kendi talimatı ile düzenlediği operasyonla öldürüldüğünü duyurdu. Söz konusu askeri operasyon kapsamında hızlı ve ölümcül bir saldırı gerçekleştirildiğini vurgulayan Trump, Tren de Aragua kartelini "dünyanın kana en fazla susamış terör örgütlerinden biri" olarak niteledi.

Trump, Biden'ı sınır politikaları üzerinden hedef aldı

Açıklamasında önceki ABD Başkanı Joe Biden'ın sınır güvenliği politikalarını sert bir dille eleştiren Trump, Biden döneminde milyonlarca yasadışı göçmenin ülkeye girdiğini ve bu durumun Amerikan vatandaşlarına yönelik suçlarda cezasızlığa yol açtığını savundu. Cinayete kurban giden 12 yaşındaki Jocelyn Nungaray ve 22 yaşındaki Laken Reilly gibi isimleri hatırlatan Trump, düzenlenen bu askeri operasyonla kurbanların ve ailelerinin intikamının alındığını ifade etti.

"Kartellere savaş açtım"

Kendi yönetiminin başlarında söz konusu uyuşturucu kartelini resmi olarak "yabancı terör örgütü" listesine aldıklarını ve binlerce kişiyi sınır dışı ettiklerini belirten Trump, "Zayıf liderler Amerika'yı çaresiz ve savunma pozisyonunda bırakırken, ben uzun zamandır vatandaşlarımıza karşı savaş yürüten kartellere savaş açma sözümü yerine getirdim" ifadelerini kullandı.

Venezuela ile yakın koordinasyon

Söz konusu operasyonun ABD'nin "çok iyi ilişkiler yürüttüğü" Venezuela ile yakın koordinasyon içinde gerçekleştirildiğini aktaran Trump, kartel üyelerinin artık Venezuela'da ya da başka bir yerde güvenli bir sığınağının kalmadığının altını çizdi. Uyuşturucu kartelleri ile mücadelenin süreceğini vurgulayan Trump, "Benim liderliğim altında, bu acımasız katilleri ve uyuşturucu baronlarını her nerede olursa olsun bulup, ait oldukları cehennemin dibine göndereceğiz" mesajını verdi.

Çok uluslu bir suç örgütü olarak biliniyor

Tren de Aragua, uyuşturucu ticaretinin yanı sıra insan kaçakçılığı, gasp ve fuhuş gibi birçok farklı alanda faaliyet gösteren devasa ve çok uluslu bir organize suç örgütü olarak biliniyor. Grup, ABD ve birçok uluslararası kurum tarafından "ulusötesi suç örgütü" ve "yabancı terör örgütü" olarak görülüyor. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Trump, Uyuşturucu Karteli Liderini Öldürdü - Son Dakika

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