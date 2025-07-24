Trump, Yapay Zeka'da ABD'nin Liderliğini Vurguladı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin yapay zeka teknolojilerinde öncü olacağını belirterek, "Bugünden itibaren, ABD'nin politikası yapay zekada dünyaya liderlik etmek için ne gerekiyorsa yapmak olacak" dedi. Trump, ABD'nin yapay zeka alanındaki rekabet gücünü artırmayı hedefleyen 3 başkanlık kararname imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington D.C'de düzenlenen "Yapay Zeka Yarışını Kazanmak" zirvesinde bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında yapay zeka teknolojisinin önemine değinen Trump, "Tüm dünyada herkes yapay zekadan bahsediyor. Ben bu terimi fazla 'yapay' buluyorum ve bu bana hoş gelmiyor" ifadelerini kullandı. Yapay zekanın adını değiştirme önerisinde bulunan Trump, "Terimin kendisini bile beğenmiyorum. Yapay olan hiçbir şeyi sevmem, dolayısıyla bunu düzeltmemiz mümkün mü? İsmini değiştirmeliyiz. Bunu tamamen ciddiyetle söylüyorum. Yapay olan hiçbir şeye sıcak bakmam. Çünkü bu teknoloji yapay değil, tam anlamıyla bir deha ürünü. Saf bir deha" şeklinde konuştu. Yapay zekanın "tıptan üretime, savaştan ulusal savunmaya kadar insan bilgisine dair her türlü çabayı ve alanı dönüştürme potansiyeline sahip olduğunu" söyleyen Trump, "İstesek de istemesek de, bu çığır açan teknolojiyi inşa etmek ve tanımlamak için ani bir şekilde hızlı tempolu bir rekabete girmiş durumdayız. Bu teknoloji, medeniyetin geleceği hakkında pek çok şeyi belirleyecek" dedi.

"Yapay zeka bir bebek, büyütmeli ve gelişmesine izin vermeliyiz"

Trump, birçok zeki insanın kendisine yapay zekanın neredeyse tüm sektörlere egemen olacağını söylediğini aktardı. Bunun gerçekten doğru olup olmadığını bilmediğini belirten Trump, "Yapay zekanın göz korkutucu gücü, bu yeni alandan geri çekilmek için bir neden olmayacak. Bu, aksine yeni teknolojiye öncülük etmemiz ve bunu en iyi şekilde geliştirmemiz gerektiğine dair daha güçlü bir neden" yorumunu yaptı. Yapay zeka teknolojisini "yeni doğmuş güzel bir bebeğe" benzeten Trump, "O bebeği büyütmeli ve gelişmesine izin vermeliyiz" ifadelerini kullandı. Bunun için belli düzenlemelerin yapılması ve bürokratik süreçlerin kolaylaştırılması gerektiğini vurgulayan Trump, "Elinizden gelenin en iyisini yaptığınızda, çok çalıştığınızda ve sizi kısıtlayan korkunç, aptalca düzenlemelerden kurtarıldığınızda; düzenleme olabilir ama bu makul ve akıllıca olmalı, bu heyecan verici yeni alanda ilerlerken sizi kimse yenemez" dedi. ABD'nin dünyadaki birçok teknolojik icada öncülük ettiğini hatırlatan Trump, "Bugünden itibaren, ABD'nin politikası yapay zekada dünyaya liderlik etmek için ne gerekiyorsa yapmak olacak" şeklinde konuştu.

Trump, 3 yapay zeka kararnamesi imzaladı

Trump, konuşmasının ardından ABD'nin yapay zeka alanındaki rekabet gücünü artırmayı amaçlayan 3 başkanlık kararnamesi imzaladı. Kararnamelerin, ABD'nin yapay zeka uygulamalarının ihtiyaç duyduğu yüksek işlem gücünü karşılayacak enerji altyapısının hızla inşa edilmesini, ABD yapımı yapay zeka teknolojilerinin ihracatının teşvik edilmesini ve federal hükümet birimlerinin yalnızca ideolojik tarafsızlık ve doğruluk ilkelerine dayanan yapay zeka modellerini kullanmasını öngördüğü bildirildi. - WASHINGTON